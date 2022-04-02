卓健醫療夥馬會 推50元門診服務 港聞版 2022/04/02 分享： 疫情下多間醫管局門診轉為新冠指定診所，或暫停服務，造成廉價門診服務短缺。卓健醫療昨日宣布，跟馬會和社福機構攜手協作，提供門診資助，合資格人士到旗下診所診症，診金只需50元。 涉13間診所 針對非新冠病人 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 今日 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 確診個案跌破6千 多120人不治 今日 確診個案跌破6千 多120人不治 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 今日 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 今日 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 你可能感興趣 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 今日 01:00 市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 確診個案跌破6千 多120人不治 今日 01:00 確診個案跌破6千 多120人不治 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 今日 01:00 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 疫情 診所 新冠肺炎疫情