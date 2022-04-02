卓健醫療夥馬會 推50元門診服務

疫情下多間醫管局門診轉為新冠指定診所，或暫停服務，造成廉價門診服務短缺。卓健醫療昨日宣布，跟馬會和社福機構攜手協作，提供門診資助，合資格人士到旗下診所診症，診金只需50元。

涉13間診所 針對非新冠病人

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