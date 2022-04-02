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市面漸復甦 人流增需防疫情反彈

專家：3至6月內受控 惟確保嚴守社交距離

港聞版 2022/04/02

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本地確診數字連續7日跌破1萬宗，政府部門昨日起逐步恢復公共服務，帶動市面人流、車流增多，餐廳陸續復業。另外昨日起英、美、菲律賓等9國「禁飛令」取消，滯留港人及外傭可直接來港。

衞生署分析指疫情雖趨回落，

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