本地確診數字連續7日跌破1萬宗，政府部門昨日起逐步恢復公共服務，帶動市面人流、車流增多，餐廳陸續復業。另外昨日起英、美、菲律賓等9國「禁飛令」取消，滯留港人及外傭可直接來港。

衞生署分析指疫情雖趨回落，

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