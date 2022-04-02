市面漸復甦 人流增需防疫情反彈 專家：3至6月內受控 惟確保嚴守社交距離 港聞版 2022/04/02 分享： 本地確診數字連續7日跌破1萬宗，政府部門昨日起逐步恢復公共服務，帶動市面人流、車流增多，餐廳陸續復業。另外昨日起英、美、菲律賓等9國「禁飛令」取消，滯留港人及外傭可直接來港。 衞生署分析指疫情雖趨回落， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 確診個案跌破6千 多120人不治 今日 確診個案跌破6千 多120人不治 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 今日 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 今日 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 卓健醫療夥馬會 推50元門診服務 今日 卓健醫療夥馬會 推50元門診服務 你可能感興趣 確診個案跌破6千 多120人不治 今日 01:00 確診個案跌破6千 多120人不治 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 今日 01:00 7千菲傭候來港 月薪料回落5千以下 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 今日 01:00 護士毋懼「長命斜」 急送超重患者入院 疫情 衞生防護中心 衞生署 張竹君 梁子超 入境處 新冠肺炎疫情 防疫措施