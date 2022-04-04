高官問責制誕生20載 反思與展望

對於任何社會或政治問題，企圖以單一答案解困，例如轉換特首或推倒AO（政務官）職系，往往徒勞無功--香港已經有過4位風格截然不同的行政長官，但管治問題仍層出不窮。

留意在特首與AO中間，還有一眾責無旁貸的政策局局長；事實上，香港首任行政長官董建華於2002年4月正式宣布實施「主要官員問責制」，至今個月剛好滿20年，究竟這套回歸後出現的政治系統，為特區提供了一個甚麼樣的答案？

以解困角度分析，當日引入「問責制」，旨在針對兩個問題，時任特首董建華如是說：「一個是由於問責官員要承擔責任，他們就要重視民意……這樣特區政府將變得更加開放，更直接聽到市民的聲音，更能夠及時回應市民的訴求，建立更有民意基礎的政府；另一個是通過問責制組成的特區政府決策團隊，必定能夠目標更明確，方向更一致……行政和立法的關係會得到加強，因而也更有效率和更負責任地為市民大眾服務。」

社會分裂施政失據 忽略長遠政策

20年過去，以上的兩大問題變成互為因果：就第一個問題而言，相比傳統技術官僚，問責官員對於傳媒表達出來的民意和評論，的確往往更快有反應，但如此不單未能建立更有民意基礎的特區政府，卻因社會分裂兼輿論各走極端，導致施政進退失據，而這個結果亦引發第二個問題--問責官員主力短期「救火」，長遠政策相對被忽略，加上司局長任免並非在特首而在中央，人人為求不用上身問責，方向更難一致，而缺乏隊型，民意反彈自然愈大，並且令第一個問題進一步惡化。

留意以上惡性循環，卻經常被扭曲為另一些成因--最普遍說法是特首欠缺領導能力，其次是所謂「AO亂政」（見上周本欄「抗疫亂象頻生AO制度怎改善？」解構此說並不合理）。諸如此類的說法，透過KOL渲染，縱有其市場，卻忽略了核心問題：在特首與AO中間的司局長，不單是管治核心，更是重要推手（西方政治學常稱之actors），兼有「主體責任」。正如一隊足球隊，領軍的特首固然要一力承擔責任，流程和技術支援（政務職系及其他公務員）也影響球員，可是只要有一、兩位球員不落力或不合作，整體表現便會被拖後腿：抗疫如是、房屋規劃亦如此、與內地融合也一樣。

明白上述背景，再去檢討高官問責制，會得出截然不同之面向，也就是坦承地回答以下兩個現實問題：第一，問責官員的存在，到底是與AO切割還是合作？第二，當特首不能直接任免官員，而必須獲得中央首肯，他們如何以及實際上對誰問責？

政務職系難取代 如何更有效合作

第一個問題比較簡單，因為政治現實是，短期內不見得有任何制度可以取代政務職系；畢竟在港人治港的大原則下，特區暫時未至於混亂到要以緊急法，由中央直接派官員全面接手特區內部調控工作，遑論還要「摸熟」香港各種以普通法為基礎的既有流程（這點在研判香港如何實行全民強檢時，亦已間接引證）。

換言之，即使有部分建制派視政務官為眼中釘，往後問責官員還是要思考如何更有效合作，而非單純「指揮」AO。

事實上，AO的功效尚算顯而易見：像香港電台改革，由檢討至編定新指引、到落實執行，仍是靠政務職系帶動公務員團隊完成；先前由資深傳媒人當處長，反而過分狷介，於是不得要領--在部分不太理解官僚運作的問責官員身上，其實也有同樣情況發生。

也許問責官員不願意正視的事實是，政務職系作為政府內部精英，總是有點桀驁不馴。不過，要駕馭這種傲慢的有效方法，卻絕非一味壓下去，而是做好AO們往往做得較差的工作：抗衡傳媒和議員的民粹施壓，成為官僚制度的防火牆，而非出了事才心急去救火，或是只顧把火勢引往別處，甚至有時火燒後欄，如此自然得不到官僚們的尊重。

正如球賽講求節奏，問責官員不能見到外界施壓才應對，而應該反過來主動互相協調。至於具體方法，可由每位問責官員輪流每星期主導一項由自己負責的重點施政項目：例如這個星期是「房屋周」、下星期是「教育周」、再下個星期是「食物安全周」，諸如此類。不論未來有13還是15個政策局，以一年52星期計算，約等於每位局長一年有4次機會，負責主導整個星期7天的輿論，也就是春夏秋冬，每季一周。

官員輪流主導項目 3大好處

以上安排有3大好處：其一，硬性規定他們向特首和公眾提交季度報告，能提升問責程度和施政透明度（面對市民）；其二，是局長與局長之間必須協調，避免同一個星期內特區政府有太多信息，而令部分問責官員有機會借此閃縮自身責任；其三，官員每年也要慣性面對4次考驗，自然要清楚知悉局內各支派AO的承擔能力，分配工作亦因此變得更具前瞻性和有效率。

第二個問題則相對複雜，因為既然任免問責官員之實權在中央，特首的角色必然被動，就算要透過辭退高官以息民憤，最終也會因程序需時而打了折扣；既是如此，倒不如接受「問責制」根本不能建立更有民意基礎的政府。

留意概念上，內地官場現時奉行的一套，乃是以meritocracy來打造政績，而非只透過選舉式民主建立人民認受--直白一點，就是與其追求漂亮地打贏選戰，更應該盡快並且多做實質惠及人民的政績。

協調內地部門 由司局長統籌

再推演多一步，就是由選舉產生的特首，主要是用來取悅群眾，既毋須且本來就沒實權，去任免並完全管控問責高官；反正大格局肯定是要跟循「十四五」規劃和大灣區融合，問責官員的施政重點放在執行便可，故一個強而有力的政務司司長，便足以擔當內部協調角色。

換言之，「問責制」應該以司局長們能夠有效與內地部門協調作為評審基礎，也就是一旦再出現象第5波疫情或類似必須與內地合作的情況時，由司局長統籌所有G2G工作，兼面向中央負上執行方面之主體責任，而AO及技術官僚亦不用聯繫內地單位，只需聚焦特區內部程序，以達致更有效分工。

▲ 高官問責制實施剛好滿20年，而政務職系作為政府內部精英，加上短期內不見得有任何制度可以取代政務職系，往後問責官員還是要思考如何更有效合作。（資料圖片）