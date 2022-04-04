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參考香港經驗

副刊版 2022/04/04

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內地對香港的疫情態度，近日又再轉變。早一陣由於不少源頭是經香港輸入，由深圳跨境貨車司機，到大批從香港返內地人士被檢出陽性，再到偷渡的案例爆出，其時就出現一種香港拖累了內地疫情的說法。

最近流傳的，卻是這一句宣傳語，甚至被製成典型紅布白字的橫額掛在街上，寫着：「香港教訓：當前子女最大的孝順，就是帶領父母去打疫苗。」

輿論風向，現在是轉為，把香港抗疫作為一個先行的實驗案例，特別是疫情數字正在跟上的上海，這兩個最國際化的中國城市，「是否可以考慮採取不同的防疫政策？」，之後再按情況引介到其他城市。

只是一個測試風向的大膽猜測，那是看到香港大比率感染的經驗，在清零基本極艱難的現實下，思考如何改變抗疫重點及方法。

有內地專家提出的幾個從香港學習得來的結論：一是重點加強老年人的疫苗接種（這來自明確的香港老年感染者死亡統計）。在內地，還有五千萬名六十歲以上的老人並沒有打完疫苗，八十歲以上的，更只得大約一半有全程接種。在此背景下，才出現文首那句香港教訓宣傳語。

其二是倡議進一步加快輸入mRNA疫苗（討論近兩年遲遲未批准輸入內地），加強疫苗的防疫度。繼而就是密切察看香港引入口服藥的過程及功效，以及這樣一個大規模受感染的城市，它往後應該是如何開放回復正軌。這包括開放社交距離、對無病徵者的處理（可自選家居隔離），以大量減輕現在被認為是防疫過度的執行手段。值得一提是，這過硬的手段，之前一直得到支持，可是隨疫情期的無限延伸，對病毒和重病率的更多了解，現在公眾已有一股希望抗疫政策能放寬的普遍心態。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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