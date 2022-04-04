上周，Luke Sir提及寶潔中國的公關災難，因其在會員中心發表一篇《女人腳臭是男人的5倍？不信聞一下》的推文，結果惹來網民圍剿，公司匆忙刪文，並揚言要「嚴肅整頓該帳號的運營」。成件事的故事教訓，Luke Sir已道出重點：「侮辱女人無好下場。」

見微知著：堂堂一間跨國大企業，並在其認定的其中一個重要市場，竟然不知女性議題是內地最容易引起群眾反應的議題之一，那說明想出來和批出來那兩個單位皆屬MCC（Mung Cha Cha蒙查查）或MSS（Mung Shing shing懵盛盛）之人，皆因只需望望近年周邊翻車個案，例如：去年，京東美妝的「不塗口紅的你，與男人有甚麼分別？」。又或今年二月，脫毛儀品牌Ulike的女性藍寶石系列，用上帶有雙關語意味的文案：「沒有藍寶石，我不脫」，飽受千「婦」所指，醒少少的人都曉得引以為鑑。

前車可鑑，寶潔中國竟依然寫出「女人腳臭是男人的五倍」、「女人也有體臭，而且胸部最臭」、「再愛乾淨的女人，內褲都比男人髒」、「女人頭髮比男人髒一倍」等字句，更弊嘅係，所陳述證實毫無科學根據。推文尾段，講完一大輪女性如何髒和臭後，一個女孩推出了品牌產品：「我們有全身香香五件套」，此乃最爛的營銷手法。

在這個公眾擁有高度批判能力的世代，硬銷的手法已令人反感、反胃兼反眼，現在還來一個「辱銷」（先侮辱受眾者有幾不濟事，有時還帶一點點靠嚇，暗示靠你們搞唔掂㗎喇，然後把自己打造成救星一樣拯救眾生），靠嚇靠辱去凸顯自己有多好，以這種姿態，難道以為會sell到所有人都懷着感恩之心buy你所銷？

硬銷和辱銷，是最低端手法，只有自己懵到脫晒節、當受眾係傻的人，才會出此下下策。然而這世界充斥在不同機構MCC或MSS的人也不少，寶潔中國不會是最後一單。