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鄧中華接替徐澤 掌全國港澳研究會

政治版 2022/04/04

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全國港澳研究會近日舉行理事會會議，通過領導改選。上月卸任國務院港澳辦副主任的鄧中華，接替徐澤擔任會長一職；徐澤則不再擔任理事，改聘為顧問。

上月卸任港澳辦副主任

另外，清華大學國家治理研究院院長王振民不再

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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