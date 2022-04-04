鄧中華接替徐澤 掌全國港澳研究會 政治版 2022/04/04 分享： 全國港澳研究會近日舉行理事會會議，通過領導改選。上月卸任國務院港澳辦副主任的鄧中華，接替徐澤擔任會長一職；徐澤則不再擔任理事，改聘為顧問。 上月卸任港澳辦副主任 另外，清華大學國家治理研究院院長王振民不再 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 梁振英談港疫後重建 做好數碼轉型 2022/04/02 梁振英談港疫後重建 做好數碼轉型 議員「上訴」失敗 需設地辦 2022/04/01 議員「上訴」失敗 需設地辦 夏寶龍冀港 用好中央抗疫支援 2022/03/31 夏寶龍冀港 用好中央抗疫支援 檢疫獲病假 工聯會「無份」審議 2022/03/30 檢疫獲病假 工聯會「無份」審議 港開放路綫圖 人大政協促林鄭快推 2022/03/29 港開放路綫圖 人大政協促林鄭快推 政治 一國兩制 陳肇始 深水埗 發展局 工聯會 保安局 邱騰華 食物及衞生局 鄧炳強