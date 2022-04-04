信和商場S+REWARDS「大激賞」 綫上消費換熱搶音樂會門票

今個星期四大家就會收到電子消費券，黛安收到風，信和集團旗下6大商場，如屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心，將推出S+REWARDS「消費大激賞」，會員喺4月7至20日期間，以S+REWARDS手機應用程式登入「消費大激賞」eShop頁面，即可選購精選禮品及唔同嘅商戶現金券套裝（價值$3,800），現金券套裝共有38間唔同商戶嘅$100 S現金券，方便顧客買心水套裝。只要喺eShop單一消費滿$3,800，更可換領熱搶音樂會門票2張，先到先得㗎。

另外，以上商場現正推行嘅「齊心抗疫．三重升級賞」亦覆蓋首輪電子消費券派發日期，S+REWARDS會員以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲$350 S現金券，回贈超過100%。

信和集團資產管理董事蔡碧林同黛安講，第5波疫情下，消費模式都傾向網上購物，信和集團商場都策略性推出S+REWARDS eShop，利用綫上電子現金券銷售，及熱搶音樂會門票帶動綫下商場生意，為市民提供優惠之餘，同時達至O2O營銷目標，亦可以提升商戶生意。

本文轉載自《晴報》