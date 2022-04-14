高盛資產管理疫下數碼「變陣」　四大策略捕捉投資機遇

面對新冠肺炎疫情挑戰，高盛資產管理未有停步，反而把握數碼轉型席捲各行各業這個大趨勢，積極透過各種網上活動，加強與分銷商及零售客戶聯繫，甚至不斷完善投資策略，為客戶捕捉最佳投資機會。



高盛資產管理指出，近年愈來愈多分銷銀行也緊隨數碼轉型趨勢，致力拓展數碼平台，因此高盛資產管理也善用這些平台，與分銷銀行的投資團隊及其零售客戶發放資訊。



高盛資產管理現時在香港與9間銀行合作，分銷高盛資產管理的基金產品。在今年第一季，高盛資產管理舉行了連串網上直播活動和與客戶互動的投資研討會，向分銷銀行的零售客戶講解公司最新市況分析和投資觀點。另外，高盛資產管理也與分銷銀行的投資顧問團隊及客戶服務團隊舉行網上交流會議，分析市場焦點及投資策略，在波動市況下提供實際數據予投資者參考，務求雙方能準確一致地提供市場資訊，為零售客戶制定更多中長線投資部署策略。



四大投資策略 應付新形勢



投資市場𣊬息萬變，高盛資產管理明白香港零售投資者時刻須緊貼市場脈搏，掌握趨勢，投資取態及目標亦相對國際化及多元化，因此定出了以下4個投資策略，以迎合各方面的投資需求。



一、投資未來：隨著科技、環境和人口的大趨勢日趨普及，人類的生活和工作模式正在改變。投資者可以透過主題式股票投資捕捉大趨勢的潛在機遇，留意一些除了能反映過去的基準以外，並且同時注重創新、估值吸引， 能捕捉長遠趨勢增長的公司。例如，近年在消費力方面可謂舉足輕重的「千禧世代」及顛覆著生活模式的「創新科技」都屬於前瞻及具獨特性的主題。



二、新興市場：新興市場並不是一個同質化的資產類別，每個市場的經濟結構都各有特色，資產種類亦豐富多彩。隨著一眾新興市場的經濟動力上升，高盛資產管理認為應「以主動應萬變」，捕捉增長機遇。



三、多元收益策略：高盛資產管理洞悉到投資者亦偏向為資金綢繆持續收益的機會，因此，多元化的收益策略有助強化核心資產。集合股息、債息及期權金，這項「鐵三角」收益組合以達至持盈保泰的收益及增長效果。



四、人工智能及大數據：高盛資產管理早於1989已成立量化投資團隊，為可更快、更準、更深入去掌握市場各項動態以進行合適的投資部署。公司認為主動型投資的關鍵，在於發掘未被市場價格反映的機遇，所以早已融入科技、大數據及人工智能技術，協助基金經理及投資團隊優化投資過程，而這項嶄新的「人機合一」投資成果屬自家優勢之一。



如欲了解更多，請瀏覽高盛資產管理網頁： https://bit.ly/36SSHH5

▲ 高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰

高盛資產管理香港零售客戶業務主管陳玉冰總結：「4項投資策略都各具特色，這亦充分突顯高盛資產管理多年來的投資歷練及風格。我們身為服務全球領先的金融機構，累積了多年擔任財務顧問的經驗投資智慧，表現有目共睹。我們希望繼續秉承『融會貫通、智慧共享』理念，使更多零售投資者受惠於相同的投資智慧，洞悉先機。高盛資產管理自2018年起在香港市場開拓零售業務，投資者可透過與我們合作的分銷銀行了解更多。」



註：截止2021年12月為止，高盛資產管理的資產管理規模（AUM）超過2萬億美元。資產管理規模（AUM）包括高盛資產管理的在管資產及其聯屬公司的其他客戶資產。



（特約）



投資涉及風險。有意投資者應尋求獨立的意見。如欲進一步了解與投資組合相關的詳細風險資訊，請參閱香港發售文件，包括產品資料概要（KFS）。本資料由高盛資產管理（香港）有限公司在香港刊發。高盛資產管理（香港）有限公司是受香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）監管的持牌實體。本資料未經證監會審核。© 2022 Goldman Sachs. 版權所有。