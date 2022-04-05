今年物業投資推介 首選酒店核心區舖

轉眼間2022年第1季已完結。跟香港很多行業一樣，房地產業今年第1季好像停擺了一樣，不論是住宅市場，過去擁有剛性需求的買賣交投大幅萎縮，而投資性物業如商廈、舖位、工廈等板塊成交量更加不堪入目。相信大家

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