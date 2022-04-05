今年物業投資推介 首選酒店核心區舖 地產版 2022/04/05 分享： 轉眼間2022年第1季已完結。跟香港很多行業一樣，房地產業今年第1季好像停擺了一樣，不論是住宅市場，過去擁有剛性需求的買賣交投大幅萎縮，而投資性物業如商廈、舖位、工廈等板塊成交量更加不堪入目。相信大家 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 范家霖 第一太平戴維斯投資部（零售銷售）資深董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 二手樓現「疫情價」 吸引剛需用家進場 今日 二手樓現「疫情價」 吸引剛需用家進場 居屋超額28倍 創5年新低 2022/04/04 居屋超額28倍 創5年新低 疫下投資舖位最佳時機 2022/04/01 疫下投資舖位最佳時機 債息倒掛 經濟衰退 投資市場 風高浪急 2022/03/31 債息倒掛 經濟衰退 投資市場 風高浪急 世界紛亂 港金融中心地位格外珍貴 2022/03/30 世界紛亂 港金融中心地位格外珍貴 疫情 香港 經濟 酒店 第一太平戴維斯 商舖 股票 板塊 尖沙咀 銅鑼灣