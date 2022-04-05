上海分浦東浦西兩大區封城，全市排查核酸，市面停頓。基本上是要市民足不出戶，許多街道用圍板包圍，午夜有重型噴藥水車巡迴消毒，大家忙着搶購食物藥品，許多朋友已在家關了近一個月。經歷過文革、甲肝爆發到沙士，老上海說都沒試過全城封鎖禁足。

由於民間出現很多執行不到位的反響，漸作主流意見，令今次上海管控可能會成為全國抗疫政策上的拐點。

其中最令上海人恐懼的，是封城之餘，對病危者或突發事件的處理失當，引致更多其他非新冠疾病引起的死亡事件。這些應該在其他城市，如武漢或西安封城時期都曾發生，然而，一旦出現在上海這個模範城市之時，即意味着這問題的嚴重性。

此類案例包括病人因其他突發病去到醫院門口，都不得其門而入，最終失救。有救護車去到病者住家，因是應另一單call車而來，出現了見死不救情況，僵化的制度備受批評。又或者勞動階層因無健康證明，被所住大廈漏夜趕出被迫露宿街頭的階級衝突。

太多的案例，令民間蘊釀出一種巨大的回音，那就是過硬而不以民為本的清零和隔離政策，是時候要檢討。立論的要點是：第一、現清零及檢測方向，不但效果存疑，還要配合聚眾檢查及街市搶菜，反而導致更多感染。第二、封管過程中有很多漏洞（資源調配確實極難到位），根本無助禁絕疾病傳播（隔離空間過於擁擠令人員交雜，志願者保護意識薄弱）。第三是其他病患者沒資源拯救，引發「難道新冠才是病，其他症就不是病？」的爭議。第四，導致生活不便及恐懼的，是因把人們關起來令物流和商業停擺，而非病情。

最為廣傳但也遭刪的帖，寫着「比疫情更危險的，是對疫情的恐慌」。