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反式脂肪在哪？

副刊版 2022/04/05

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多年前，我曾因為找不到撰稿的題目，經常感到懊惱，就連情緒也被牽連。有一回，跟傳媒朋友相聚時，我們談起這個問題，她告訴我：「你不知道人類習慣性重複犯錯嗎？而且，我們是需要互相提醒，所以，你不用介意題目重複。」她這番話，就像在沙漠遇上綠洲一樣，這點清泉，異常甘甜。

早前，在臉書發放了一盒較低脂的軟芝士，反應熱烈，可想而之，減磅戰友對芝士有一份偏愛；又或者，大部分芝士的脂肪極高，突然看到竟然有減肥芝士推介，必定歡喜若狂。但留言當中，有少數人提出，這款芝士是有反式脂肪的。

或許，有時是大家忘記了；又或者，有時又對「反式脂肪」這個惡霸實在太敏感了。沒錯！「反式脂肪」的確是壞分子，它會引致體內膽固醇上升，比飽和脂肪的影響更甚，攝取量當然愈低愈好，世界衛生組織建議，攝入量宜低於整天熱量的百分之二，如果以一位需要二千卡的人而言，即不多於二點二克。

人工製造的反式脂肪，主要存在於油炸及含有植物起酥油的食物中，例如：薯片、餅乾、蛋撻等，而且，含量一般較高。不過，我們仍要知道，反式脂肪也會天然存在，牛羊的脂肪及其奶製品，如奶品、芝士及忌廉等，只是含量相對較少。

沒錯，芝士也有反式脂肪，不過，偶爾滿足自己，令自己快樂，未嘗不可。人，有時也要在美食和健康中，取得平衡點。

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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