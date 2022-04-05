親人離世是極傷痛的經歷，疫情期間，逾八千人染疫撒手塵寰，突然痛失至親，再加上因疫情帶來的種種限制，家人要面對的，是多重創傷。香港紅十字會聯乘非牟利機構毋忘愛推出「聯繫愛」計劃（WhatsApp熱綫9203 7660），為喪親者提供情緒和殯葬安排支援，很有意思。

計劃負責人告知，有家人匆忙送病者入院，後才驚覺那已是永別一刻。未能好好地與至親作臨終告別，這種遺憾可以是終生的。而在疫情最嚴峻時期，屍體冷藏庫負荷超標，部分遺體未能冷藏處理，不少家人在認屍時，看到至親遺體已變樣兼有氣味，當場崩潰嚎哭。我明白那種無奈和悲痛。而疫下的殯葬安排亦相當困難，棺木供應短缺、殯儀館拒絕染疫身故遺體、火葬焚化爐滿額、遺體不適合化粧瞻仰等，雖然死者已矣，但生者若能為身故至親盡心妥當打點，至少會多份安心和減少遺憾，那是給喪親者釋懷和治癒的過程。

這計劃盼能在最艱難時刻，令逝者有尊嚴地離開，讓喪親者得到心理和實務支援。香港紅十字會臨床心理學家張依勵博士表示，該會已啟動心理急救機制，安排逾二百三十位臨床心理學家、教育心理學家和受訓義工，為有情緒支援需要的人士進行心理輔導。而毋忘愛主席范寧醫生也指出，在棺木供應短缺時刻，捐贈了幾百個環保棺木供醫院存放遺體，亦從外地引入DOMS（穩定的二氧化氯試劑），令遺體可在室溫下保持完好狀況五天。這無論對前綫醫護、醫院環境或認屍的家屬來說，都會多點安心或安慰。該機構員工更親身陪同喪親者認領遺體，甚至在家屬感到未能接受時，先替家屬看看遺體的模樣，再慢慢陪同家屬靠近。這種實質的聆聽和陪同，為這個傷痕纍纍的城市，注入了溫暖和溫柔。

每個人的生命有限，但我們可以延伸的愛則是無限。最壞的時刻，亦是最美好人性的凝聚，我們的社會哪裏有破洞，哪裏就有人願意修補，在山雨盡來的時候，我們的民間更有愛。