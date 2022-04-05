安老院舍問題多 疫後須改革

第5波疫情爆發至今，單日確診個案慢慢回落，昨日錄得3,138宗個案，普遍認為高峰已過，但是每天仍有多達百多人死亡，截至昨日累計死亡人數已達8,049人，當中絕大部分是長者，超過95%死亡個案為60歲或以上，死亡年齡中位數為86歲，最高齡死者為112歲，反映長者是第5波疫情的最大犧牲者。長者一生為香港辛勞付出，如今在疫下失去生命，是每一位香港人所不願見的。

根據衞生防護中心資料，目前已有780間安老院舍爆疫，累計死亡個案中，院舍人士佔大約55%，可見安老院舍是重大的防疫漏洞，爆疫原因包括院舍地方細、床位逼，客觀條件做不到負壓病房或隔離房間，又長期人手不足，加上第5波疫情前，絕大部分長者也沒有接種疫苗，一旦有人染疫，便很容易引致院內爆發。

其實院舍爆疫在世界各地也有發生，但是特區政府並沒有借鑑經驗，及早應對。

及早應對人口老化 保護長者

更值得留意的是，根據政府統計處《香港人口推算2020-2069》，推算65歲及以上長者的人口，在未來20年將增加近一倍，長者人口將由2019年的132萬（佔總人口18.4%），增加至2039年的252萬（佔總人口33.3%），再增至2069年的258萬（佔總人口38.4%）。

人口老化急劇，安老護老將會是重要課題，未來對安老院舍的需求必定有增無減，特區政府要及早應對，改革安老政策，優化院舍服務，不單是為了防範下一波疫情來襲，更是為了保護長者，讓他們有尊嚴地好好生活。

近年，社會福利署的實際開支大幅激增，由2011／2012年度的422億元，倍增至2019／2020年度的862億元，再增至2020／2021年度的905億元。不過，運用在安老服務的開支很少，2020／2021年度只有114億元（12.7%），比起社會保障開支625億元（69.1%），實在小巫見大巫。

制度化繁為簡 便利市民省成本

除了資源不足，安老政策之複雜、院舍種類之多、撥款制度之煩瑣，也是問題。安老服務分為社區照顧及院舍照顧兩大類，安老院舍分別由非政府機構、非牟利機構及私營機構營運，院舍按其營運模式，分為津助安老院、合約院舍（以投標形式取得服務合約的院舍）、非牟利自負盈虧安老院，以及參加買位計劃私營安老院4類；旗下宿位又根據長者的護理程度需要，分為安老院宿位（有自我照顧能力、護理需要最低）、護理安老院宿位（未能自我照顧起居）及護養院宿位（長期殘疾、護理需要最高）；此外還有廣東院舍住宿照顧服務計劃、長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃等等。

至於社區照顧服務，又分為綜合家居照顧服務、改善家居及照顧服務、長者日間護理中心、長者日間護理單位、長者社區照顧服務券試驗計劃等等……真是花多眼亂，試問一般市民怎樣分辨、怎樣為長者選擇最合適的服務？未來特區政府應化繁為簡，既方便市民，也減省政府部門的行政成本。

截至2021年12月31日，各類院舍大約1,000間，合共提供35,448個宿位，各類資助宿位的入住率超過9成，可見需求甚殷；相比供應，需求更大，截至2021年1月31日，長期護理服務中央輪候冊內，仍有36,985位長者輪候入住資助院舍，輪候時間可長達40多個月，還未計將來3成人口都是長者的需要，難怪有立法會議員指出，長者等到死也等不到宿位。

面對未來需求，增加院舍宿位有實際需要。不過，每個宿位的平均每月成本不輕，根據2020／2021年度的紀錄，護理安老院及買位私營安老院，每個宿位平均每月成本要萬多元，合約院舍及護理需要最高的護養院宿位，更要2萬多元，但是院舍大多只收費每月萬多元，在有限的資源下，難以聘請足夠人手及提供高質服務，例如未必能提供頻密的醫生到診服務等等。

事實上，過去安老業界久不久便爆出虐老醜聞，最讓人震驚的，莫過於2015年劍橋護老院職員在露天平台上把女性長者脫至全裸才推去洗澡、2016年劍橋護老院有男性長者肛門被塞異物後死亡等等。特區政府隨後加強監察、巡邏及罰則，但是整體改革步伐仍然非常慢。

2017年6月，社會福利署成立工作小組，檢視《安老院條例》、《殘疾人士院舍條例》、《安老院實務守則》及《殘疾人士院舍實務守則》，工作小組做了兩年研究，在2019年5月提交《檢視院舍法例及實務守則工作小組報告》，提出19項建議，包括維持院舍分類、提高法定最低人手要求、增加住客法定最低人均樓面面積、加強持牌人規定、加強主管註冊制度、引入保健員註冊續期制度、維持住客年齡要求，以及提高相關罪行的罰則等。勞工及福利局先後於2019年12月及2022年2月，向立法會提交《有關安老院及殘疾人士院舍法例修訂建議》，要求修訂相關條例。

香港租金貴，院舍地方細、環境擠迫是不爭事實，條例規定院舍住客法定最低人均樓面面積為6.5平方米，《報告》建議分別增加至9.5平方米（高度照顧院舍）及8平方米（中度及低度照顧院舍），過渡期為8年。

深入研保健員制度 吸人手

不過，在院舍整體面積不變的限制下，增加每位長者的宿位面積，等於要減少宿位數目及收入，對私營院舍營運構成壓力；若院舍增加每個宿位的每月收費至2萬、3萬甚至更多，一般家庭未必負擔得起，基層家庭更加免問，如此又會衍生其他社會問題。

院舍保健員屬厭惡性工作，而且薪酬不高，一直難以聘請足夠人手，也鮮有年輕人入行。雖然院舍可根據「補充勞工計劃」輸入外勞，但是內地保健員的薪酬不低，香港的職位吸引力不高。新冠疫情下，勞工及福利局放寬了「補充勞工計劃」的規限，截至4月3日批出了2,054名輸入保健員的申請，但是估計業內仍欠缺萬多名保健員；疫後，特區政府更加要深入研究及改革保健員的制度和就業前景，以吸引更多人入行。

社會上有聲音推動樂齡科技，以減省人手需求，概念上我當然認同；但是，同樣受制於院舍地方狹窄，根本沒有如此闊落的空間放置機器。因此，科技護老這方向，我們還有很長的路要走。

本年度的《財政預算案》在安老服務方面也有着墨，例如在古洞北及皇后山增加8間院舍，合共1,900個宿位，增購1,200個甲一級宿位，以及增加1,000張院舍服務券等等；但我認為仍是杯水車薪，要長遠改善安老服務的質和量，應對人口老化的需求，同時加強防疫要求，特區政府應該以變革性的思維，考慮其他方法，而不是逐年加少許宿位、加少許服務券。

建大規模院舍 機構免租營運

鑑於私營院舍最沉重的經營成本就是租金，我建議特區政府撥地興建大規模院舍，甚至是安老屋邨，然後以象徵性租金甚至免租，把院舍交由機構營運。特區政府可根據其制定的人均面積、空間、設施要求、環境配套來興建院舍，機構不用花資源買地、交租，便可把精力及資源集中在提供優質服務上，讓長者舒適、有尊嚴地生活。

選址方面，我認為與深圳羅湖一河之隔的沙嶺，是理想地點之一。沙嶺本來興建超級殯葬城，前期工程已平整1.8公頃土地，但是行政長官已於2021年10月宣布，不會推進超級殯葬城計劃（只保留靈灰安置所），我認為可以將該幅土地用作興建大規模安老院舍。

正如上文所言，人口老化迫在眉睫，安老護老是複雜而重要的課題，特區政府必須認真處理。此外，資源要用得其所，目前特區政府用於安老服務的開支極少，2020／2021年度只有114億元，未能滿足需要；與其花費63億元（2022／2023年度）於「長者二元乘車優惠」，不如把資源更有效地運用於安老服務上，實踐「老有所養、老有所屬、老有所為」。

▲ 人口老化急劇，特區政府要及早應對，改革安老政策，優化院舍服務。（資料圖片）