俄烏應以和為貴 忌用高科技武器

俄羅斯與烏克蘭的戰事已超過一個月,形勢未見有任何好轉的迹象。國家主席習近平接受美國總統拜登邀請,於上月18日就事件進行綫上會談,期間兩位領導人各抒己見,堅持自身國家的一貫立場。

中美元首會談 堅持各自立場

表面看來,會談似乎沒有太大的實質效應,但筆者認為,會談實際上是美國的一場國際傳媒秀,目的是讓全世界知道,她以「大佬」身份通知中國,不要插手幫助俄羅斯,否則將會受到制裁。

拜登這番言論,暗地裏是要求國際社會支持美國撑烏的決定,但畢竟中國是泱泱大國,習近平主席又豈會接受國家被矮化及被迫就範呢?習近平更公開重申,中國對俄烏之間爭拗的中立立場,中國會對事態作出客觀的判斷,並強調事件應以和平手法處理,反對任何軍事行動,俄烏雙方應該盡快坐下來進行談判,化干戈為玉帛。

不過,亦有網上傳言猜測,拜登欲藉是次會談,向中國明確表態,說明美國並無計劃出兵支援烏克蘭,與俄軍對峙。事緣於白宮國家安全顧問沙利文和中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪,早於上月14日、兩國元首會談之前,曾經在意大利羅馬私人會面。兩位都是鷹派人士,有傳媒報道雙方會面7小時,並在俄烏戰爭問題上針鋒相對,氣氛緊張,因此拜登覺得有必要向中國澄清美方立場,避免兩國擦槍走火。

但無論原因如何,是次元首綫上會談起碼讓全世界知道,中美兩個大國的取態,對俄烏戰爭舉足輕重,她們都深深了解到事件的政治敏感度,兩者都絕對不會輕舉妄動,不想被俄烏拖落水,為第三方而互相交戰。

據報道,拜登將會向烏克蘭提供新一輪高達10億美元的軍事援助,當中包括「毒刺」便攜式防空導彈系統、「標槍」反坦克導彈系統等。中國政府認為,軍事援助方案難以解決問題,反而有火上加油之嫌;更有軍事專家擔心,這些軍事裝備能否真的分配到烏克蘭軍隊中,若然武器落在極右新納粹組織「亞速營」手上,戰爭便會持續加劇,傷亡會更慘重。

美軍事援助方案 恐火上加油

烏克蘭總統澤連斯基更建議,把武器發給烏克蘭老百姓,呼籲他們站出來對抗俄軍,捍衞國家。一般老百姓未曾經過打仗的訓練,這個建議猶如把他們推出戰場充當人肉盾牌,澤連斯基又於心何忍呢!

除了如手攜槍械、反坦克導彈等傳統武器外,美國亦會向烏克蘭提供包括無人飛機等的先進科技武器。美國利用無人機採取軍事行動大有前科,例如2020年初,美國無人機發射導彈,定點擊斃了伊朗伊斯蘭革命衞隊「聖城軍」將領蘇萊曼尼;之前亞美尼亞和阿塞拜疆的衝突中,無人機對坦克的攻擊,也顯現了無人機在戰場的威力。

早前美國被俄羅斯發現,在烏克蘭多處設有生化武器實驗室,令全球震驚。若然「亞速營」軍隊銳意報復,獲取美國的無人機之後,利用它越境散播生化毒菌,後果便不堪設想。

西方科學倫理觀 講一套做一套

西方社會經常把人道主義放在口邊,聲稱捍衞和平,極力反對濫殺無辜老百姓,但往往是講一套做一套。且看在人工智能應用方面,歐盟於2019年4月公布《可信賴的人工智能的道德準則》(Ethics Guidelines For Trustworthy AI),強調人工智能應為輔助角色,尊重人類自主、避免傷害、維護公平、具有可解釋性,且能受到監管並回溯決策過程,以避免演算法的黑箱決策;美國白宮科技辦公室亦於2020年1月發布《人工智慧應用的管制指引》(Guidance for Regulation of Artificial Intelligence Application),也強調AI應用必須平衡風險避免傷害、公平無歧視、透明度、重視科學實證、立法過程應兼顧公共參與等。

但很明顯地,以美國為例,高科技戰鬥無人機的殺傷力強勁,派往烏克蘭的做法完全與西方國家的科學倫理觀背道而馳。

總言之,筆者認為俄烏問題非常複雜,唯一肯定的是,戰爭永遠是兩敗俱傷,雙方停戰是刻不容緩,否則如此繼續下去,對世界大局、對俄、烏、美、歐、中任何一方,都百害而無一利。凡事以和為貴,普京、澤連斯基兩位元首還是為老百姓着想,放下武器,盡快握手言和吧。

▲ 戰爭永遠是兩敗俱傷,為俄烏老百姓以至世界大局着想,雙方停戰是刻不容緩。(法新社資料圖片)