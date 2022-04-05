Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 中國版 2022/04/05 分享： 最初原定停產4日的Tesla上海工廠，在當地未放寬封控措施下，據報昨日（4日）再次推遲復工時間，是工廠啟用後最長的停產期，損失產能或達1.6萬輛。該公司首季度電動車交付量創新高，產量則因中國清零政策而 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 今日 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 今日 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 今日 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 你可能感興趣 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 今日 01:00 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 今日 01:00 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 今日 01:00 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 疫情 新冠肺炎疫情 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 比亞迪股份（01211）