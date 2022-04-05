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Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能

中國版 2022/04/05

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最初原定停產4日的Tesla上海工廠，在當地未放寬封控措施下，據報昨日（4日）再次推遲復工時間，是工廠啟用後最長的停產期，損失產能或達1.6萬輛。該公司首季度電動車交付量創新高，產量則因中國清零政策而

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