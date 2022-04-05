回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 中國版 2022/04/05 分享： 上海上周末爆出嬰幼兒染疫後強制與家長分開的事件，引發關注。上海衞健委昨天回應，除非家長同樣陽性，才可陪護照顧，不符合條件的患兒將分類收治。 家長與兒童「骨肉分離」的情況，安置點環境惡劣、疏於照料，相關視 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 今日 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 今日 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 今日 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 你可能感興趣 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 今日 01:00 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 今日 01:00 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 今日 01:00 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 疫情 新冠肺炎疫情 防疫措施 上海