回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同

上海上周末爆出嬰幼兒染疫後強制與家長分開的事件，引發關注。上海衞健委昨天回應，除非家長同樣陽性，才可陪護照顧，不符合條件的患兒將分類收治。

家長與兒童「骨肉分離」的情況，安置點環境惡劣、疏於照料，相關視

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