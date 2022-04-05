京增10病例 籲進京者7天內不聚會 中國版 2022/04/05 分享： 北京新增10宗本土感染個案，當局要求進返京人員抵京後7天內不聚餐、不聚會。另外，北京、江蘇和遼寧Omicron疫情被指與南韓進口服裝有關。 北京昨日召開疫情防控記者會通報，4月3日下午4時至4日下午4時 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 今日 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 今日 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 今日 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 你可能感興趣 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 今日 01:00 滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 今日 01:00 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 今日 01:00 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 疫情 新冠肺炎疫情 北京 防疫措施