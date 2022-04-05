京增10病例 籲進京者7天內不聚會

北京新增10宗本土感染個案，當局要求進返京人員抵京後7天內不聚餐、不聚會。另外，北京、江蘇和遼寧Omicron疫情被指與南韓進口服裝有關。

北京昨日召開疫情防控記者會通報，4月3日下午4時至4日下午4時

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