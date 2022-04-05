滬新症逾9千 36小時強檢後續封城 各地3.8萬醫護馳援 協助檢測救治 中國版 2022/04/05 分享： 內地疫情再惡化，新增本土病例連續兩日超過1.3萬宗，上海新增逾9,000宗連續3日創新高。解放軍及各省市3.8萬餘名醫療隊馳援下，當地一連兩日啟動全民強檢，36小時內對2,500萬人進行了抗原檢測、核 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 今日 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 今日 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 今日 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 你可能感興趣 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 今日 01:00 Tesla滬廠未復工 料損失1.6萬輛產能 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 今日 01:00 回應「骨肉分離」 官方：家長陽性可陪同 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 今日 01:00 京增10病例 籲進京者7天內不聚會 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 強制檢測 上海 孫春蘭 方艙醫院