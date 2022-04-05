內地疫情再惡化，新增本土病例連續兩日超過1.3萬宗，上海新增逾9,000宗連續3日創新高。解放軍及各省市3.8萬餘名醫療隊馳援下，當地一連兩日啟動全民強檢，36小時內對2,500萬人進行了抗原檢測、核

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