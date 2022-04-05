蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 行政人員版 2022/04/05 分享： 蘋果（Apple）以輕觸式屏幕設計，開啟了智能產品系列盛世時代。據The Elec報道，蘋果正與LG Display合作，為未來的iPad和MacBook機型，開發可摺疊OLED顯示屏和超薄蓋板玻璃。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft 今日 微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft Xbox Game Pass家庭計劃 擬准5玩家共享帳號 2022/04/04 Xbox Game Pass家庭計劃 擬准5玩家共享帳號 蘋果推商務訂閱服務 攻美國中小企客戶 2022/04/04 蘋果推商務訂閱服務 攻美國中小企客戶 Windows 11 市佔率增長停滯 2022/04/01 Windows 11 市佔率增長停滯 KFC設素材網站 產品高清圖免費下載 2022/04/01 KFC設素材網站 產品高清圖免費下載 科技行業 科技軟件 科技硬件 IT技術 商業 Apple LG 產品 設計 iPad