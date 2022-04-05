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蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏

行政人員版 2022/04/05

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蘋果（Apple）以輕觸式屏幕設計，開啟了智能產品系列盛世時代。據The Elec報道，蘋果正與LG Display合作，為未來的iPad和MacBook機型，開發可摺疊OLED顯示屏和超薄蓋板玻璃。

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欄名 : 科技新知

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