微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft 行政人員版 2022/04/05 分享： 微軟（Microsoft）積極發展網購業務，據報道，微軟即將推出首個跨境電商平台，已於3月進行內部測試，預計今年4至5月推出，平台主要售賣電子產品、家居百貨、服裝等產品。 據科技媒體品玩報道，微軟電商平 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 今日 蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 Xbox Game Pass家庭計劃 擬准5玩家共享帳號 2022/04/04 Xbox Game Pass家庭計劃 擬准5玩家共享帳號 蘋果推商務訂閱服務 攻美國中小企客戶 2022/04/04 蘋果推商務訂閱服務 攻美國中小企客戶 Windows 11 市佔率增長停滯 2022/04/01 Windows 11 市佔率增長停滯 KFC設素材網站 產品高清圖免費下載 2022/04/01 KFC設素材網站 產品高清圖免費下載 科技行業 科技軟件 科技硬件 Microsoft 商業 電子商貿 商業營銷 銷售 產品 品牌