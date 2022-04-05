微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft

微軟（Microsoft）積極發展網購業務，據報道，微軟即將推出首個跨境電商平台，已於3月進行內部測試，預計今年4至5月推出，平台主要售賣電子產品、家居百貨、服裝等產品。

據科技媒體品玩報道，微軟電商平

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