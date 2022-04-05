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元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業

行政人員版 2022/04/05

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【本報訊】科企Meta早前宣布將於加拿大多倫多開設新的工程中心，並預計未來5年創造達2,500個新工作職位，而擴增實境（AR）及元宇宙（Metaverse）相關技術工作職位最受關注。

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欄名 : Good Job Insight

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