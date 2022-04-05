元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業 行政人員版 2022/04/05 分享： 【本報訊】科企Meta早前宣布將於加拿大多倫多開設新的工程中心，並預計未來5年創造達2,500個新工作職位，而擴增實境（AR）及元宇宙（Metaverse）相關技術工作職位最受關注。 據 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 重設辦公室環境 3方面提升效率 2022/04/04 重設辦公室環境 3方面提升效率 人力資源角色變 3招強化管理能力 2022/04/01 人力資源角色變 3招強化管理能力 5大熱門專業認證課程 護理醫護有前途 2022/03/31 5大熱門專業認證課程 護理醫護有前途 全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺 2022/03/30 全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺 拆解教師流失5主因 2022/03/29 拆解教師流失5主因 職場文化 職場技能 行業 AR 設計師 元宇宙 全職 Meta 遙距工作 公共關係