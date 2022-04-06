迪士尼推出一連15日綫上得意教學

疫情下雖被困在家中，小朋友其實也可以享受趣味教學！由即日起至4月18日，一連15日香港迪士尼的社交平台推出精采教學內容，包括為在家小朋友設計一些動身手、動腦筋的小活動，以及迪士尼特色的趣味教學，迪士尼

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