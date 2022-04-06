十萬軍民支援到上海，虹橋機場附近住的朋友，現場直擊，大型物資飛機密集降落，加上四面八方醫護和解放軍連夜趕到，要三十小時內為超過二千萬人檢測核酸。好多外地到上海的人員，命令是早上開始、黃昏結束，即日回去所在地，不佔用上海資源。檢測出的陽性者，立時送走隔離。會產生大量需隔離人士？立即建更多隔離點，有些遠至上海以外的江蘇一帶。確是軍事行動一樣，難怪上海人說，真是像再一次解放上海的勢頭。

傳得最盛的這次突然抗疫大升級的說法，也真像一次中央要「接收上海」的決策管理。事緣上海之前行的精準抗疫，細分隔離但試圖保持社會流動這策略的成效，未得到認可，嚴重點來說，就是上海模式在中央眼中已見失敗，於是中央小組到上海審視之後，就下令要走回封城全檢的武漢模式。之前傾向寬鬆對策的張文宏醫生等，近日都沒有發聲。

一刀切的強封方式，所誘發出來的次生災害是極大的，武漢經驗已說明了這點，但似乎上海來不及吸收這教訓了。故此民間矛盾沒法避免，一方面，醫療及供應物資配合不到位，僵化制度即引致各種社會慘劇（尤其是其他病患者失救、更離譜的是年幼嬰孩與父母隔離卻不夠醫護看管、被隔離者其實得不到適當的救治，因醫護都派去做核酸檢測隊了）；而另一方面，這些人道慘劇或隔離下生活艱難的投訴，一旦傳出去，又會被批評為沒有大局觀。更有甚者，是說上海之前走的偏向與病毒共存的路綫，簡直政治不正確，因為全國的統一戰綫即為「清零」，上海憑甚麼搞特例？

上海小市民不爭論了，乖乖配合，聽到來測的會是外地來的醫護人員，還強調要穿好一點，不要讓上海失禮。