女友A投訴其丈夫的個人衞生習慣：「穿了整日的衣服、襪子，竟說明天再穿，還說好乾淨吖！」原來，他衡量「乾淨」的習慣，是眼看不到髒、鼻嗅不到異味。A雙眼反上太空，續說：「我最愛乾淨整潔，他卻喜歡衣物不洗翻穿又翻穿，上天真係大整蠱。」

A愛清潔的程度幾近潔癖，偏偏喜歡的人卻相反，世事往往如此，上天有時幾幽默。我笑問：「那你如何處置（他和他的襪）？」A：「梗係先洗後奏啦！」她認真地說，已向丈夫嚴重警告，再不提升個人衞生，就強制隔離，禁入睡房。「我有時還要用醋浸其衣物，才能去除汗味，但他卻說一點也聞不到。」這很普遍，很多時候女性嗅到周邊有異味，但身旁男伴卻完全不察覺。

學術期刊《Nature Neuroscience》曾發表一個很有趣的實驗：研究員把不同的氣味呈現給男性和女性參加者。在連續聞一種氣味後，女性的嗅覺靈敏度不斷進步，她們最後一次測試的靈敏度，是第一次的十萬倍，即使那種氣味已稀釋到是頭一次聞到的十萬分之一，她們仍可察覺到。相反，男性參加者的嗅覺靈敏度，則從來沒有提升。為甚麼會這樣呢？原來男女性的嗅覺系統（Olfactory System）有結構性差異：女性的嗅球細胞（Olfactory Bulb Cells，有感知氣味作用）平均數目是一千六百二十萬，但男性只有九百二十萬。巴西聖保羅大學解剖剛離世者時發現，女性鼻子有六百九十萬神經元（Neurons）和九百三十萬神經膠質細胞（Glial Cells），男性則只有三百五十萬神經元和五百七十萬神經膠質細胞。

男女嗅覺構造確實大不同，女性的嗅覺往往較男性敏銳。當兩性共同生活，也是一種協作和配合（collaboration），彼此都有強弱項，既然上天設計了女性在這方面是靈敏度較高，總有其意思，那女性對着鼻子不靈敏的伴侶就毋須忟憎，那是他們生理結構使然，而男性亦不妨跟着伴侶的鼻子走，尤其當涉及個人和居所衞生問題，若她比自己更看重整潔的話，那配合她「嗅」味相投，日子或過得更清爽和清靜。