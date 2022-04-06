對於體檢報告所指，如肝、腎功能等其實與中醫所指五臟甚為不同。中醫的內臟涵意究竟有何分別？體驗報告與中醫平安脈應如何互相參考？

近代西醫精神可謂起源於微觀，並依賴最新的科技而發展。西醫對人體解剖巨細無遺，征服人體詳細的組成結構及驗血化學成分，結果客觀而可重複檢核。

中醫亦言解剖，《內經》中《靈樞·經水》記載：「夫八尺之士，皮肉在此，外可度量切循而得之，其死，可解剖而視之。其臟之堅脆，腑之小大，谷之多少，脈之長短，血之清濁……皆有大數。」中醫很早期已有簡單的解剖，但由於時代科技的局限，只好更向觀察人體外在的表現，評估內臟功能。加諸草石藥物使用的經驗，漸漸豐富中醫臟腑學說內涵，形成五臟六腑的臟象學說，完全融入生理、病理、診治及用藥依據過程中。

中醫內臟更有五臟六腑及奇恒之腑分別。五臟肝、心、脾、肺及腎，其形態充實，功能藏精氣為主，而精氣為能充養臟腑、維持生命活動不可缺少的營養物質。六腑包括大小腸、胃、膽、膀胱、三焦，特徵外形中空，功能轉化物而不藏，能消化食物，吸收營養及排洩廢物，其功能形態以「通」為常。奇恒之腑則既非臟亦非腑，功能形態介乎臟與腑間，故有奇恒之稱，腦、髓、骨、脈、膽與女子胞屬其範疇之列。

中醫臟腑理論特點是多個功能歸納同一臟腑所主，但事實上包含多個器官的功能。例如中醫「脾」為氣血生化之源，與胃主消化水穀，化生精微營養物質，脾能統血。中醫脾功能實際上是綜合了小腸、胰腺等器官的消化功能。但西醫「脾」則為具藏血的淋巴組織，能參與免疫反應。又例如中醫腎除排洩外，更主生殖，及藏腎精以促進生長發育功能；西醫「腎」臟為過濾血液，透過排洩水份或礦物以調節血液滲透壓。可見中醫所言臟腑為歸納人體一系列功能，中西醫內臟觀點同中有異，不能劃一而言。

所以，西醫體驗微觀檢查身體結構或化學成分改變，中醫平安脈評估身體功能水平，若可兩者兼得，更全面了解微觀、器質及臟腑功能水平。

▲ 西醫體驗微觀檢查身體結構或化學成分改變，中醫平安脈評估身體功能水平，若可兩者兼得，更全面了解微觀、器質及臟腑功能水平。