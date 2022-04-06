早開關紓抗疫疲勞 優化航班熔斷

為應對社會的「抗疫疲勞」和響應商界呼籲，特首林鄭月娥早前宣布，撤銷對英美等9國來港航班的禁飛令，並將抵港人士的酒店隔離日數由14日縮短至7日，又重申沒有人比她更重視香港的國際金融中心地位，當疫情高峰過後，將進一步放寬防疫措施。

在新冠疫情前，香港作為當今世上首屈一指的「超級聯繫人」，在國際上最不可替代的重大優勢，就是人和資金自由出入的便利，而「開關」就是香港重建此絕對優勢、千里之行的第一步。

嚴厲封關政策 兩大原意

回顧兩年前，特區政府嚴厲封關政策的用意，其實有二：在疫情初期時，封關的作用在於對有很大不確定性的新傳染病，採取觀望態度，避免病毒流入，以減少對境內居民日常生活的影響；到疫情中期後，封關的意義轉為在於疫情管控較好的地區，對較差的地區進行區隔，以免本地疫情被外地傳入個案拖累。

香港在第5波疫情爆發前，曾成功「清零」，疾控水平名列世界前茅，大量香港留學生和海外僑民紛紛回港避疫，可見當時香港人對特區政府的防疫工作，有高度信任，官民齊心抗疫。

當時為了保持本地抗疫的階段性成果，特區政府惟有對世界大部分疾控水平比香港差的地區，維持封關政策，待其他國家及地區追上香港的水平後，再重新開放；相反，當時疫情控制較差的國家例如英國，很多已一早對香港開關，因為對已「清零」的地區開關，不會進一步增加境內疫情惡化的風險；可是到第5波疫情時，情況就剛好相反。

疫情此消彼長 開關利大於弊

香港今日的情況，就與一年前的英美國家類似。香港因長期封關，導致抗疫疲勞，現時疫情已不比外國控制得好，甚至因爆發時機較遲，所以現在看起來，香港可能比其他地方的情況還要更差；在這個前設下，香港進一步對外開關，是有利無害，因為以現時疫情狀況，開關令本地疫情進一步惡化的風險相對較小，但由此可帶來的社會利益，特別是紓緩抗疫疲勞、維持香港人長期抗疫的心理質素方面，好處極大。此消彼長之下，不如就盡快思考如何進一步放寬香港的出入境限制。

現時航班熔斷機制規定，一班抵港航班只要有3個乘客陽性，就會觸發熔斷機制，相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航綫，將被禁止7日。正如上文所述，現時已非疫情初期，而且每班航機人數不同，不應以人數作計算；比較實際的計算方法，或可以班機乘客染疫「比例」取代「人數」。

乘客染疫比例作準 免太易熔斷

現行機制的另一大問題，是太易觸發熔斷。解除禁飛令首日，有18宗輸入個案，當中4宗為阿聯酋航空的EK384航班，當局即時以熔斷機制，禁止相關航班由杜拜經曼谷到港，令航綫復飛一日，又即時再暫停7日，訂了期間航班的旅客，又要再費煞思量安排機票及酒店。

航運業是高科技而資本密集的精密操作行業，有業內人士曾言，飛機每個在停機坪等候而不飛行的時數，也是在賠錢。航綫輕易被停飛7日，航空公司難以編定航班計劃，還不如繼續暫停飛行，實際上對恢復航運無大幫助。早前被撤銷禁飛令的9個國家，年初至今已有近3個月沒有航班來港，很多滯留在外地的港人等候已久，亦有很多家庭急需安排新聘用的外傭來港，若改為每班機20%乘客染疫，才觸發熔斷機制，是比較合理。

上述措施或許會增加若干風險，但現時嚴苛的熔斷機制，是為疫情爆發初期而設，現時當局其實可適度放寬，以配合撤銷禁飛令的執行，助經濟及社會早日重回正軌。

寬港人回港隔離 善用有限資源

當局進一步可考慮放寬的，是香港人外遊回港後的隔離，可先逐步縮短酒店隔離的日數，待疫情再放緩時，甚至考慮居家隔離，以便釋放有限資源，集中分配酒店隔離設施予更有需要的確診人士使用。

由過去兩年多疫情管理的經驗可見，相對於其他地方，香港人有較良好的公共衞生教育，對於疫情防控措施的自律性亦較高，過去3個月純粹因封關導致的抗疫疲勞一時鬆懈，才令第5波疫情出現大爆發。經歷過幾波疫情的風風雨雨，可見香港人對抗疫和公共衞生抱有「集體主義」精神，亦具自律能力，因此大可讓香港人先於訪港旅客，逐步放寬酒店隔離限制。

過去兩年，香港官民一心，為抗疫作出了重大努力，有自我犧牲、為求早日恢復正常運作的高尚情操。我們要謹記，別再重蹈半年前「有清零無開關」的覆轍，情況許可下便應放寬出入境限制，盡快紓緩「抗疫疲勞」，維持社會穩定，提升士氣，以確保我們能在抗疫持久戰中，取得最終勝利。

▲ 當局應適度放寬航班熔斷機制，以配合撤銷禁飛令的執行，助經濟及社會早日重回正軌。（資料圖片）