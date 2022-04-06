資源失衡 削精神病社區復康成效

上月9日，一名被指有精神病紀錄的男子，疑在金鐘太古廣場襲擊一名陌生老翁，老翁最終傷重不治。這宗兇案再次令市民回憶起，涉及精神病患的暴力事件似乎每隔一段日子便重複發生，近年較嚴重的包括2020年9月的瀝源邨3級火，以及2017年2月的港鐵縱火案。

筆者一些朋友看到太古廣場案件的報道後，十分擔心精神病康復者居於社區中的安全隱患，建議筆者作為醫管局成員，向當局反映。

筆者於是借近日的東航空難，向友人解釋一種人類常見的偏誤：以每10億公里的死亡人數計算，乘坐飛機比任何交通工具都更安全，可是一宗空難便足以引起全球關注；相反，數據說明最危險的交通工具是電單車，不過道路上的交通事故無日無之，傳媒自然興趣缺缺。

有暴力行為患者 不足5%

同樣道理，精神疾病種類繁多，又分為不同的嚴重程度，據香港心理衞生會網站資料，有暴力行為的精神病患者不足百分之5，多數由於缺乏適當治療所致。事實上，大部分精神病患者表現比較被動、內向、退縮，也能處理日常生活；有些言語流利，對答切題；有些過於安靜，對周遭事物不感興趣。可是，個別事件一經媒體報道後，市民便會把近期幾宗案件的危險印象，投射到所有類型和程度的精神病人上，而忽視了統計上的證據。

對精神病人傷人的恐懼，以及以偏概全的謬誤，讓不少人對病患簡單地貼上種種負面標籤，更經常將精神病與智障混為一談，令他們遭受歧視和排斥；另一方面，偶發的暴力事件確實造成市民傷亡，故此筆者希望藉本文探討，如何平衡精神病患的復康需要，以及市民的安全顧慮。

下文講述的，主要是成年及嚴重精神病人。就醫管局而言，嚴重精神病患一般指患有精神分裂症頻譜的患者，包括精神分裂症、思覺失調及妄想症等，2020／21年度約有5萬人，當中為數不少正在社區接受復康服務，也有些進入職場謀生，市民亦最戒懼這個精神病群體，認為他們有暴力傾向的潛在風險，是社區的「計時炸彈」。

現時本港的精神健康服務，主要由公營機構提供，其中醫管局主要負責治療，社會福利署和志願團體提供輔導、職業及社會復康服務，衞生署則透過健康評估服務，及早識別有心理問題的人士。

現今國際社會日漸趨向減少倚賴公營精神專科服務，轉而側重社區及基層醫療，認為去院舍化的治療，能讓情況開始穩定的嚴重精神病人更快、更容易融入社會。故此，香港政府的政策方向，也是鼓勵社區支援及日間護理服務，其宗旨是建立一個精神健康友善的社會，讓正在康復的人士重投社區。

需求趨增 公營醫療難負荷

在具體執行上，當局提供必要的住院服務予嚴重精神病人，並輔以專科門診診所及精神科日間醫院。除此以外，當局在社區主要設立3個服務環節：首先，醫管局透過「思覺失調服務」計劃，協助及早發現和介入嚴重精神病個案，提供轉介、評估和治療服務，從而降低日後復發或抗拒治療的風險；第二，醫管局推出「個案管理計劃」，為嚴重精神病患者提供深入和個人化的護理方案，近年又加入朋輩支援員，以精神病康復者過來人的身份，透過經驗分享，協助個案經理提供情緒和復元支援；第三，社署成立「精神健康綜合社區中心」（社區中心），為已出院的精神病患者、懷疑有精神健康問題的人士、其家人及照顧者，提供由預防以至危機管理的一站式、以地區為本社區支援服務。

不幸的是，精神健康服務的需求和資源嚴重失衡，令以社區為本的治療政策未能盡其所用。現時接受醫管局治療服務的精神病患者總人數，由2011／12年度約18.7萬人，增至2017／18年度約25.8萬人，可見需求與日俱增。不少精神病患者需要長期護理，而由於私人醫生費用高昂，在沒有醫療保險的情況下，都會轉用醫管局的專科服務，令公共醫療服務不勝負荷。

最長輪候近兩年 診治僅數分鐘

人手方面，世界衞生組織建議，精神科醫生與人口的比例為1:10,000；截至2021年，香港有約400名精神科醫生，比例約為1:20,000，不但大幅落後於世衞標準，更及不上發達國家如英國（比例為1:7,000）、美國（比例為1:8,000）等，結果便是首次到公立醫院精神科約診，最長輪候時間接近兩年，而且每次覆診，亦只能持續數分鐘。

其次，上文提到的「個案管理計劃」經理，可由精神科護士、職業治療師或社工擔任。食物及衞生局2017年發表的《精神健康檢討報告》指，每名個案經理須同時照顧約40至60名嚴重精神病患者，是英美的兩倍，病人能否得到有質素的跟進治療，令人懷疑。

此外，計劃所跟進的個案均有期限，通常約一至兩年，個案結束後，多數轉介社區中心跟進。精神病屬長期病患，嚴重精神病患者的復康路更是漫長，故此現時社區中心承接的長期個案數目不斷增長。理論上，社區復康應是整個服務體系的關鍵；實際上，當局把大量精神病人分流到社區，卻又沒有足夠資源配套，令人擔憂。下篇續談筆者的建議。

▲ 精神健康服務的需求和資源嚴重失衡，令公共醫療服務不勝負荷。（資料圖片）