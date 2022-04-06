三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 行政人員版 2022/04/06 分享： 三星（Samsung）Galaxy S22系列手機於2月全球預購，惟其後爆出降速事件影響手機效能。據《韓國時報》報道，事件似乎對三星S22系列造成傷害，而品牌嘗試以價格策略來挽救銷量。 報道指，南韓電信 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 今日 Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft 2022/04/05 微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft 蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 2022/04/05 蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 Xbox Game Pass家庭計劃 擬准5玩家共享帳號 2022/04/04 Xbox Game Pass家庭計劃 擬准5玩家共享帳號 蘋果推商務訂閱服務 攻美國中小企客戶 2022/04/04 蘋果推商務訂閱服務 攻美國中小企客戶 商業 科技行業 科技軟件 科技硬件 智能手機 銷售 品牌 Samsung Galaxy S