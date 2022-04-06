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三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷

行政人員版 2022/04/06

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三星（Samsung）Galaxy S22系列手機於2月全球預購，惟其後爆出降速事件影響手機效能。據《韓國時報》報道，事件似乎對三星S22系列造成傷害，而品牌嘗試以價格策略來挽救銷量。

報道指，南韓電信

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欄名 : 科技新知

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