Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 行政人員版 2022/04/06 分享： 為減輕人手壓力及配送速度，外國不少企業嘗試利用無人機提供送貨服務。Google母公司Alphabet旗下的Wing無人機送貨服務，將於美國德州達拉斯及沃斯堡提供服務，成為美國首個開展無人機送貨服務的大 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 今日 三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft 2022/04/05 微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft 蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 2022/04/05 蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 Xbox Game Pass家庭計劃 擬准5玩家共享帳號 2022/04/04 Xbox Game Pass家庭計劃 擬准5玩家共享帳號 蘋果推商務訂閱服務 攻美國中小企客戶 2022/04/04 蘋果推商務訂閱服務 攻美國中小企客戶 商業 美國 服務 產品 Google 自動駕駛 無人機 Alphabet