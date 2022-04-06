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Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤

行政人員版 2022/04/06

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為減輕人手壓力及配送速度，外國不少企業嘗試利用無人機提供送貨服務。Google母公司Alphabet旗下的Wing無人機送貨服務，將於美國德州達拉斯及沃斯堡提供服務，成為美國首個開展無人機送貨服務的大

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欄名 : 科技新知

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