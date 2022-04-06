  • 21°C
香港時間 : 2022406日 (三) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

金錢以外福利求良才 小企8招添吸引力

行政人員版 2022/04/06

分享：

【本報訊】大型企業面對人才荒，加大招聘力度，中小企沒高薪預算，如何抗衡？據人力資源顧問Kaylyn McKenna表示，小企若在招聘策略作出調整，亦能在勞動市場上維持吸引力，以下8個方式可助小企更易找

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業
2022/04/05
元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業
重設辦公室環境 3方面提升效率
2022/04/04
重設辦公室環境 3方面提升效率
人力資源角色變 3招強化管理能力
2022/04/01
人力資源角色變 3招強化管理能力
5大熱門專業認證課程 護理醫護有前途
2022/03/31
5大熱門專業認證課程 護理醫護有前途
全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺
2022/03/30
全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺
職場文化 求職招聘 職位招聘 社交平台 畢業 人力資源 實習 員工福利 遙距工作

上一篇文章

戰爭爆發 歐盟碳權價格曾急挫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？