金錢以外福利求良才 小企8招添吸引力 行政人員版 2022/04/06 分享： 【本報訊】大型企業面對人才荒，加大招聘力度，中小企沒高薪預算，如何抗衡？據人力資源顧問Kaylyn McKenna表示，小企若在招聘策略作出調整，亦能在勞動市場上維持吸引力，以下8個方式可助小企更易找 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業 2022/04/05 元宇宙職位增逾3倍 信息技術熱門職業 重設辦公室環境 3方面提升效率 2022/04/04 重設辦公室環境 3方面提升效率 人力資源角色變 3招強化管理能力 2022/04/01 人力資源角色變 3招強化管理能力 5大熱門專業認證課程 護理醫護有前途 2022/03/31 5大熱門專業認證課程 護理醫護有前途 全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺 2022/03/30 全球環保工種顯著升 料2026年專才短缺 職場文化 求職招聘 職位招聘 社交平台 畢業 人力資源 實習 員工福利 遙距工作