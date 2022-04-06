金錢以外福利求良才 小企8招添吸引力

【本報訊】大型企業面對人才荒，加大招聘力度，中小企沒高薪預算，如何抗衡？據人力資源顧問Kaylyn McKenna表示，小企若在招聘策略作出調整，亦能在勞動市場上維持吸引力，以下8個方式可助小企更易找

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