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麥當勞3款「消費券套餐」低至62折 $25起歎一餐

行政人員版 04:00 2022/04/06

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新一輪消費券將於明日到手，唔少商戶紛紛推出優惠。黛安知道，麥當勞即日起會推出3款全新「消費券套餐」優惠券，分別係「$100四款着數之晨套餐」、「$100四款飽你鍾意套餐」及「$120四款雞會難得套餐」，麥當勞App用戶足不出戶就可以每餐低至$25，總折扣高達62折嘅價錢，同親朋好友歎到指定超值套餐喇。例如「飽你鍾意套餐」就有6款可以揀，包括魚柳飽超值套餐、脆辣雞腿飽超值套餐、巨無霸®超值套餐、板燒雞腿飽超值套餐、雙層芝士孖堡™超值套餐及豬柳蛋漢堡™超值套餐，真係好抵食啊。

公關姊妹話，麥當勞App用戶可以透過App或親身到餐廳購買套餐優惠券，並可憑7種電子支付方式或現金付款，再喺3日內於麥當勞App新增嘅「消費券專區」收到4張套餐換領券。用戶喺下個月15日或之前，即可從5至6款指定套餐中任選4款，用法非常方便。

姊妹提醒，今次消費券套餐數量有限、售完即止，每人每次最多只可以買3套換領券（每套4張），每次交易亦只可使用1張換領券，用戶成功換領4款套餐後，麥當勞App就會自動扣除換領券，想以優惠價歎美食嘅就要快手喇。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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