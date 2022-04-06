香港迪士尼綫上節目豐富 為大家打氣

疫情持續困擾住唔少香港人，黛安收到風，香港迪士尼樂園度假區為咗幫大家打氣，由即日起至4月18日，會喺5個官方社交平台獻上一系列豐富綫上節目，以迪士尼獨有嘅魔法發放歡樂，提醒大家即使面對挑戰，都要同「奇妙夢想城堡」般擁有傳遞勇氣、希望和無盡可能嘅信念！

5個社交平台嘅節目都好精采，包括為小朋友而設，畀佢哋郁動身手同腦筋嘅小活動；亦有充滿趣味教學嘅畫畫、手工藝、烹飪或探索環保小知識嘅內容。例如香港迪士尼樂園度假區親善大使就會喺綫上帶大家遊走樂園，分享園區嘅特色植物布置及生態，仲有環保酵素嘅教學等，留家抗疫都可以吸收新知識。

另外，香港迪士尼即日起仲會喺fb專頁推出回饋社區嘅活動，邀請賓客一齊為當日活動帖子讚好，並留言分享留家抗疫嘅日子最想感謝嘅人及故事。只要集合超過1,000個讚好，樂園就會向5個慈善團體送出合共5,000張一日標準門票，受惠機構包括香港明愛、香港青年協會、香港路德會服務處、香港社區組織協會及學前弱能兒童家長會。留言最有心思嘅3位賓客，亦有機會獲贈樂園1日標準門票㗎！

本文轉載自《晴報》

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