世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用

上海本波疫情，有98%病人使用中藥治療，官方稱效果較好，初步表明在加快出院率、阻斷進展方面具獨特優勢。世界衞生組織評估指，中醫藥對新冠病毒有療效，鼓勵成員國採中西醫結合模式抗疫。

滬98%病人用中藥 效

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