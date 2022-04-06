世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 中國版 2022/04/06 分享： 上海本波疫情，有98%病人使用中藥治療，官方稱效果較好，初步表明在加快出院率、阻斷進展方面具獨特優勢。世界衞生組織評估指，中醫藥對新冠病毒有療效，鼓勵成員國採中西醫結合模式抗疫。 滬98%病人用中藥 效 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 今日 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 今日 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 今日 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 你可能感興趣 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 今日 01:00 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 今日 01:00 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 今日 01:00 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 疫情 治療 上海 中醫 西醫 中藥