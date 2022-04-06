  • 21°C
香港時間 : 2022406日 (三) 01:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用

中國版 2022/04/06

分享：

上海本波疫情，有98%病人使用中藥治療，官方稱效果較好，初步表明在加快出院率、阻斷進展方面具獨特優勢。世界衞生組織評估指，中醫藥對新冠病毒有療效，鼓勵成員國採中西醫結合模式抗疫。

滬98%病人用中藥 效

...

相關文章

滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻
今日
滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻
世銀降內地今年GDP預測 估增長5%
今日
世銀降內地今年GDP預測 估增長5%
清明假期機票減價2成 部分僅售百元
今日
清明假期機票減價2成 部分僅售百元

你可能感興趣

滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻
今日 01:00
滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻
世銀降內地今年GDP預測 估增長5%
今日 01:00
世銀降內地今年GDP預測 估增長5%
清明假期機票減價2成 部分僅售百元
今日 01:00
清明假期機票減價2成 部分僅售百元
疫情 治療 上海 中醫 西醫 中藥

上一篇文章

滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻

下一篇文章

世銀降內地今年GDP預測 估增長5%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？