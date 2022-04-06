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世銀降內地今年GDP預測 估增長5%

中國版 2022/04/06

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世界銀行周一（4日）在最新的東亞和太平洋地區經濟形勢報告中預計，今年該地區發展中經濟體經濟將按年增長5%，較去年10月預測下調0.4個百分點；世界銀行將內地經濟增長預測，下調至5%。

美加息俄烏衝突 抑

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