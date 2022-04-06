世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 中國版 2022/04/06 分享： 世界銀行周一（4日）在最新的東亞和太平洋地區經濟形勢報告中預計，今年該地區發展中經濟體經濟將按年增長5%，較去年10月預測下調0.4個百分點；世界銀行將內地經濟增長預測，下調至5%。 美加息俄烏衝突 抑 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 今日 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 今日 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 今日 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 你可能感興趣 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 今日 01:00 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 今日 01:00 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 今日 01:00 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 世界銀行 GDP 中國 疫情 財政政策 貨幣政策 加息 銀行