清明假期機票減價2成 部分僅售百元 中國版 2022/04/06 分享： 受疫情防控等因素影響，內地今年清明假期的機票價格為近3年最低。上海封城更影響對外航空，包含長榮航空、中華航空都陸續取消飛往台灣的航班。 據中國新聞網報道，從綫上旅遊平台大數據顯示，截至3月30日，出行日 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 今日 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 今日 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 今日 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 你可能感興趣 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 今日 01:00 滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 今日 01:00 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 今日 01:00 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 疫情 中國 航空 機場 航空業 機票 人民幣