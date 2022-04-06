清明假期機票減價2成 部分僅售百元

受疫情防控等因素影響，內地今年清明假期的機票價格為近3年最低。上海封城更影響對外航空，包含長榮航空、中華航空都陸續取消飛往台灣的航班。

據中國新聞網報道，從綫上旅遊平台大數據顯示，截至3月30日，出行日

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