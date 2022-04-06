滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻 各區搶建方艙 允企業「封閉生產」 中國版 2022/04/06 分享： 上海全城「封控」下的新增本土病例繼續急升，通報宗數首次破萬達13,354宗，佔全國總數8成，本波至今累計7.3萬宗。上海市政府昨日（5日）稱，疫情高位運行，承認形勢極其嚴峻，但允許實行「封閉生產」（即 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 今日 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 今日 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 今日 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 你可能感興趣 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 今日 01:00 世衞：中醫藥有效治療新冠 籲採用 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 今日 01:00 世銀降內地今年GDP預測 估增長5% 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 今日 01:00 清明假期機票減價2成 部分僅售百元 上海 疫情 新冠肺炎 防疫措施 孫春蘭 方艙醫院 隔離檢疫