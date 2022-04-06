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滬增逾1.3萬本土感染 官方：極嚴峻

各區搶建方艙 允企業「封閉生產」

中國版 2022/04/06

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上海全城「封控」下的新增本土病例繼續急升，通報宗數首次破萬達13,354宗，佔全國總數8成，本波至今累計7.3萬宗。上海市政府昨日（5日）稱，疫情高位運行，承認形勢極其嚴峻，但允許實行「封閉生產」（即

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