拆解ESG：食水何價？

相信很多投資者都會感受到，近年有關ESG（環境、社會和管治）的財經新聞報道愈來愈多。到底這是否企業的公關宣傳噱頭？且讓我們以人類最基本的需要──食水作為解說例子。



40億人面臨缺水局面



水是萬物起源，地球上的水源不斷循環流動，並不像石油般會有「用完」的一天，因此這是一種非常特別的資源。傳統認為水的機會成本為零，意思是即使任意消耗也不會降低他人可用水量，事實卻很可能並非如此。



隨著人口不斷增長、飲食習慣改變及生活水平提高，全球對食水的需求也與日俱增。我們所需的淡水主要是來自地下水，但在很多地方，地下水的消耗速度都快於自然循環的補充速度。這種「惡性循環」對環境造成了破壞影響，不單損害生態系統，更造成了荒漠化問題。根據聯合國的數據，全球有超過20億人生活在無法獲得安全食水的地方，更有超過40億人面臨缺水的局面。

▲ 資料來源：聯合國2021年最新進展摘要：可持續發展目標6——人人享有環境衛生和水。2021年最新進展總結：可持續發展目標6—人人享有環境衛生和水|聯合國水機制（unwater.org）

因此，「人人享有清潔用水和衛生設施」，便成為聯合國可持續發展目標（SDG）的第6個目標。而ESG投資的其中一個方向，便是聚焦於一些能提升用水效率、改善水質和供水系統的創新方案，希望能創建一個更美好的世界之餘，又可帶來良好的投資機會。



全球需投放萬億美元解決用水



經合組織（OECD）表示，如果要解決全球所需的基本用水和建立穩健的衛生方案，那麼到2030年前，我們需要投資超過1萬億美元1。這個一共有12個零的數字，背後有甚麼含意？須知道，獲得充足而潔淨的食水，是人們健康生活、社會平衡發展及經濟增長的重要條件。根據世衛組織（WHO）估計，全球每投資1美元於食水，便可換來2美元的經濟回報2。一些用來改善人們健康的開支（例如推廣衛生設施普及），更可將經濟回報提高到5.5美元，這為公共和私人市場提供龐大的誘因去開拓相關的投資項目。



為了解決美國基建設施老舊的問題，拜登政府已推出了高達1.2萬億美元的基建方案，當中便包含了水利基建。管理和改善當地水利基建項目、從而提升水質和用水效率的企業，將可望受惠其中。



隨著科技的進步，如今也有一些公司專門從事智能水錶、壓力感應器及配水網絡的管理軟件，並透過把實時數據與人工智能軟件互相結合，來保持供水網絡暢順運作。



水資源企業的亮麗前景



說到用水，不得不提到農業，因為農產業耗水量極大，而耕種時使用的化學肥料又會污染地下水，令情況進一步惡化。幸好新一代的精密灌溉技術，可以有效節約用水，也可以令業界減少使用殺蟲劑和除草劑份量，提升整體生產的經濟效益。



從以上例子，我們可以看到ESG投資並非只是講求價值觀上的契合，也是實實在在的增長機遇。隨著全球的水資源短缺問題持續惡化，市場對於解決供求失衡的方案有愈來愈大的需求，各地政府及企業都開始大幅增加資本支出。積極地為水資源短缺和水質問題提供解決方案、並有助提升水資源可持續發展的企業，相信有望享有亮麗的結構性增長前景。

想了解更多投資機遇，請瀏覽hk.allianzgi.com/esg

資料來源：

1. 經合組織：“Water-Growth-and-Finance-policy-perspectives”，2016年8月

2. 世衛組織：“Global costs and benefits of drinking-water supply and sanitation interventions to reach the MDG target and universal coverage”，2012年6月

