轉六十歲那年跟自己說：「你開始老了！」話雖如此，卻完全感覺不到，工作玩樂態度不變仍是向前衝，感覺跟年輕時無異。

惟這星期手術後，竟初嘗老的滋味。

右手不能動彈已大大影響生活，拿筷子、用牙刷甚至清潔屁股都極有難度，不是做不到，但左手只能論盡地、慢慢地、勉強地完成工作，水平也低了一截。失去身體功能，便是老的滋味，無論是視力、聽力、腦力或體力，減退了便感覺歲月催人。

美國OnePoll曾有個招募了二千位美國人參與的調查，顯示一般人開始感到年老的平均年齡，竟然只有四十七歲，而三樣最能讓他們感到年老的事項，分別如下：第一、就如醫生所經歷的，是失去身體功能，百分之六十一視老花視力為首項；第二、就是跟Popular Culture（潮流文化）脫節，就如醫生不喜歡那些欠缺陽剛氣的Boy Band之餘，也要略懂一二，說得上幾句才不會覺得自己老去；第三、是臉容改變，皺紋、白髮是當然因素，故此，Botox和染髮業永遠有市場。

不過，這三樣跟年老掛鈎的事項大有改善空間，既可力保不失，也能以科技補救，最重要是能否保持心態；同一調查發現，只有百分之四十七不願意接受自己已邁進晚年，即是說超過一半已接受。若然邁向年老便採取躺平態度，那便不會多做運動去維護身體功能，也不會多花心機、時間去學習新事物，更不會悉心作年輕打扮。

向年老說不，才不會過早嘗到老的滋味。