善用科技拓新價值 經營致勝關鍵

在當前科技發展日新月異的市場環境下,製造業面對愈來愈大的經營挑戰,而成功的因素往往遠超製造產品的能力。國際會計師事務所德勤(Deloitte)《Exponential technologies in manufacturing - Transforming the future of manufacturing through technology, talent, and the innovation ecosystem》報告中指出,不光是製造業,各行各業的組織,如今都面臨愈來愈大的壓力,需要從以產品為中心的商業模式,轉變為獲取其他價值來源,換言之,開拓新的價值來源,是一個十分重要的成功因素。

無可否認,科技對愈來愈多行業帶來開發新產品或服務的機會,信息科技尤甚,但同時也可能引發經營模式的轉變。

去年十大關鍵字 NFT居首

近年由科技衍生出來的新生事物,令人目不暇給,尤其虛擬貨幣和區塊鏈技術浪潮,更大大改變了不少行業的既有經濟模式,並成為投資市場的熱議話題。英國Collins English Dictionary去年11月底公布「年度十大代表關鍵字」,「非同質化代幣」(Non-fungible token,NFT)便成為去年十大代表關鍵字之首。據Collins English Dictionary指出,「NFT」這個詞的使用量過去一年遽升,較2020年增長了110倍之多,可見無論在投資市場或商業世界裏,NFT均受高度關注。

根據Collins English Dictionary的釋義,NFT為「一種在區塊鏈(blockchain)上註冊的獨特數碼證書,用以記錄藝術品或收藏品等資產的所有權」。簡而言之,NFT其實是加密貨幣的一種,只是每一枚都包含了唯一性的識別信息,以及資訊記錄在區塊鏈上。這些獨一無二的資訊,可包含創作者、創作日期等信息,構成一個獨特的數碼證書,儼如每個人的身份證一樣;而NFT資產背後所代表的,可以是歌曲、畫、錄音,甚至是一條推文,可說是無所不包。NFT使每件資產都有其獨有標識,為資產賦予獨特意義,從而提高其市場價值。

去年3月,佳士得在網上拍賣藝術家Beeple數碼作品的NFT,售出6,930萬美元的高價;Twitter聯合創始人Jack Dorsey則以290萬美元的價格,出售了有史以來第一條推文,把NFT推上市場高潮。

3大方式 重塑體育事業

據羅兵咸永道會計師事務所日前發表的《Sports Outlook 2022 - From media rights to NFTs, PwC unpacks the hottest industry trends》報告指出,NFT將從根本改變球迷消費,以及他們與喜愛球隊之互動方式。報告分析,NFT擁有巨大發展潛力,體育行業未來將通過銷售收藏類NFT、會員季票類NFT,以及「粉絲Token」等方式,塑造體育行業。換言之,新科技不僅可以為企業及行業帶來新的價值生成來源,而且亦可能因此改變了原本的營運模式。

細看報告分析,當中3個新價值來源的例子包括--

1、收藏品NFT(Collectible NFT sales),把傳統的體育紀念品,例如球員的交易卡、歷史比賽的票尾等,在區塊鏈上進行數碼化,並進行交易。報告認為,這些數碼資產的收藏品,也可以在日後的「元宇宙」中出售;

2、季票會員NFT(Season ticket member NFTs),為季票會員提供經過驗證的代幣化通行證,為這些忠實粉絲增加特殊體驗;

3、發行虛擬訪問代幣(Virtual access token),讓一些願意接受虛擬體驗而付出更多費用、卻未能親臨的球迷,獲得更多球場外的幕後好處,例如球員攝錄鏡頭、板凳攝錄鏡頭、甚至是虛擬更衣室的訪問權限。

目前,在體育事業,門票銷售、媒體版權和贊助,是球隊的最大收入來源。報告預計,代幣化門票、NFT媒體版權和數碼或元宇宙活動的贊助,將會推動體育行業發展,並指出加密資產銷售可能成為一個「不可忽視的」收入來源。

清楚看到,通過新科技開拓出新的價值來源,是當前各行各業在競爭中立於不敗之地、並能向前發展的關鍵。NFT重塑體育事業的未來,顯然只是其中一個例子,在2020年初開始爆發的新冠疫情,使另一個行業--醫療行業也出現了顯著的營運改變。

新冠疫情一方面令各地政府與醫療產業面對史無前例的挑戰,面對大量醫療服務的需求、供給和服務配置,加速醫療產業高效率進行數碼轉型,例如遠程醫療(Telemedicine)、智慧醫療(Smart Healthcare)等。智慧醫療通過導入物聯網、雲端運算等技術到現有的醫療流程中,利用這些科技應用遠距醫療、遠程患者護理(Remote patient monitoring)、整合型電子病歷管理系統、綫上醫療諮詢、或是人工智能(AI)診症等技術進入市場。

醫療界以往應用創新技術的步伐比較緩慢,原因之一是基於謹慎原則,恐防出現醫療事故;但在科技的精準性、結果預測的可靠性得到提高下,目前醫療與科技結合有加速發展之勢,並為醫療產業增加了拓寬新價值的巨大空間。

遠程醫療 料持續高增長

據Grand View Research 3月發表的數據,遠程醫療去年在北美的市場價值為704億美元,預計從2022年到2030年,將以19.5%的複合年增長率增長,對降低護理成本、整合行業、以及一些主要公司發展戰略部署的需要,成為驅動遠程醫療急速發展的動力;而由於遠程醫療的日益普及、消費者需求和患者接受度的提高,估計市場擁有很多增長機會。

當遠程醫療於疫下加速發展之際,全球最大零售商沃爾瑪公司於去年5月收購了遠程醫療提供商MeMD,以拓展其實體與虛擬整合的健康服務。MeMD在2010年由一名急診醫師成立,提供虛擬緊急護理和行為健康服務。

據沃爾瑪收購MeMD新聞稿的資料,全美國約有500萬會員使用該公司提供的遠距醫療服務,可見利用新科技,把經營從原本以產品為中心的商業模式,轉變為獲取其他價值來源的經營模式,是在科技急速發展下,屹立於市場而不倒的重要發展部署。

NTF可望重塑體育事業,並把傳統收入來源,如門票銷售、媒體版權和贊助,拓展出收藏品NFT、季票會員NFT、發行虛擬訪問代幣的新價值來源;科技和醫療結合的趨勢,如今可謂方興未艾,沃爾瑪在實體健康服務外,收購MeMD拓展虛擬健康服務,發揮虛實結合「一加一大於二」的協同效應。可以說,目前科技改變多個行業的營運以至商業模式的情況,相信還會不斷有新發展,值得關注。

▲ NFT資產背後所代表的,可以是歌曲、畫、錄音,甚至是一條推文,為資產賦予獨特意義,從而提高其市場價值。(法新社資料圖片)