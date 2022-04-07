各地防疫政策 影響公債水平

新冠疫情下，全球政府債務攀升至創紀錄新高，更預料今年勢頭將持續，進一步打破紀錄。

根據駿利亨德森主權債務指數報告顯示，去年亞太地區已發展經濟體如澳洲、香港等（日本除外），政府債務躍升至2.03萬億美元的紀錄高位，按固定滙率計算，公共債務水平上升了9.7%，總增幅為1,790億美元；納入新興亞洲國家，包括內地、印度、印尼和馬來西亞後，整個地區的政府債務總額由2020年的7.29萬億美元增長15.4%，至去年達8.43萬億美元；至於全球政府債務方面，負債總額達到創紀錄的65.4萬億美元，增長7.8%。

全球公債破紀錄 今年將續升

展望2022年，全球政府債務將進一步攀升，預計今年增幅為9.5%，達71.6萬億美元。盡管大部分國家都可能進一步發債，但債務增長將受到美國、日本和內地的影響；亞太地區已發展經濟體（日本除外）和亞洲新興市場的政府債務增長速度，應超越其他地區，預料今年將上升16%，至9.76萬億美元，2025年前更將上升58%，至約14萬億美元。

以現金計算，內地政府債務的增速最快，佔整體新興市場債務約40%，但至去年年底，其負債比僅為22%，遠低於全球平均水平的80.7%；預計今年其債務將額外增長23.6%，達4.8萬億美元。隨着借貸遞增，成本也將上升，按照目前趨勢，在未來5年內大約增長一倍。

相比之下，日本的國債在去年增長3.4%，至11.6萬億美元，高於亞太其他地區的債務總和，是美國和歐洲債務規模的兩至三倍，預計今年日本國債將再增至12.1萬億美元。然而，日本的借貸成本仍然處於極低水平，去年僅為230億美元，即使其借貸水平實際上比西班牙高出7倍，但借貸成本卻相近。

利息負擔增 推高政府償債成本

去年全球經濟增長9.5%，高於債務增長幅度，全球主權債務總額佔GDP比率，由2020年破紀錄的87.5%，降至去年的80.7%，大多數亞太地區已發展經濟體和新興亞洲國家，債務佔GDP比率低於全球水平，但借貸活動的增長速度仍高於全球平均的9%。盡管借貸水平飈升，但去年全球所有政府債務的有效利率僅為1.6%，低於2020年的1.8%，令總借貸成本由2020年的1.07萬億美元，降至1.01萬億美元。

過去20年，全球政府債務幾乎增長了3倍，但利率卻隨着全球金融危機和疫情而下降，意味同期利息成本僅上升了三分之一；惟今年往後政府償還債務成本將出現重大變化，按固定滙率計算，今年的利息負擔將增加14.5%。

在亞洲，各地對疫情的不同回應，導致區內債務情況出現分歧。內地實施清零政策，使政府必須繼續採取支持性措施穩定經濟，而伴隨國內政策挑戰，其債務在2019年至2022年間增長了84%，反觀亞太地區（日本除外）僅為44%，意味中國和西方經濟體正採取不同的政策方向，中國繼續實行寬鬆政策，西方經濟體則正在迅速取消刺激政策，試圖擺脫部分由財政援助和寬鬆政策帶來的通脹升溫。

至於日本，在疫情前的國家債務水平已高企，之後債務亦有增加，但由於日本政府實施收益率曲綫控制，壓低債券收益率，其利率及利息負擔變得非常低。外界猜測日本會緊隨西方經濟體步伐，出手收緊貨幣政策，惟日本至今仍保持較低及穩定的收益率，政府通過允許日圓貶值，可能願意成為西方經濟體希望輸出部分通脹的進口者。

▲ 中國將繼續實行寬鬆政策，而西方經濟體則正迅速取消刺激政策，試圖緩和通脹升溫。（中通社資料圖片）