太古城事故戶 呎價不足1.1萬

太古城清明節假期錄3宗成交，4月至今暫錄7宗成交，當中事故單位因價平不乏承接力，太古城一個套3房以980萬元沽出，呎價不足1.1萬元，低市價約3成。中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，翠榕閣極低

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