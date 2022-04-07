太古城事故戶 呎價不足1.1萬 地產版 2022/04/07 分享： 太古城清明節假期錄3宗成交，4月至今暫錄7宗成交，當中事故單位因價平不乏承接力，太古城一個套3房以980萬元沽出，呎價不足1.1萬元，低市價約3成。中原地產東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，翠榕閣極低 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 市場快訊 最新專欄文章 更多 按揭改銀行對帳 正草擬細節 今日 按揭改銀行對帳 正草擬細節 新盤交樓延期 當局稱無意另發指引 今日 新盤交樓延期 當局稱無意另發指引 工商舖3月358宗註冊 按月跌16% 2022/04/06 工商舖3月358宗註冊 按月跌16% WEAVE LIVING近14億 購九龍珀麗酒店 2022/04/06 WEAVE LIVING近14億 購九龍珀麗酒店 THE AUSTIN車位 帳面蝕60萬 2022/04/06 THE AUSTIN車位 帳面蝕60萬 成交 太古城 二手市場 中原地產 放盤 大圍 太古 金獅花園 東山閣 翠榕閣