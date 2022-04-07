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消費獎賞 南豐集團送$2,000電子優惠券 華置商場送逾千萬元現金券

行政人員版 04:00 2022/04/07

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近日各大商戶紛紛推出消費獎賞活動，黛安知道，南豐集團推出咗「NF Shopping購物獎賞」，將向會員送$2,000電子優惠券，連新註冊會員亦可享此優惠。公關姊妹話，總值$2,000電子優惠券會喺4至6月份兩期發放，適用於集團旗下嘅將軍澳廣場及Nan Fung Place，參與商戶包括湊湊火鍋、Infiniti C、YUM CHA、半島漁港、FANCL、實惠等。另外，即日起喺南豐紗廠以指定消費券電子平台消費滿$500，憑單據亦可獲總值$150現金券，消費之餘仲可以支持本地小店㖭。

另外，華人置業集團管理嘅6大商場：The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城，即日起亦會推出「賞不停消費大賞」，送出總值逾$1,000萬現金券，凡使用電子支付消費，包括消費券計劃指定嘅支付平台，喺6大商場消費及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店消費，就有機會獲得3大豐富獎賞，包括「綫下」現金券回贈賞、「綫上」eSHOP多買多賞、無上限高級餐廳免費任食任飲，詳情可留意各商場嘅fb公布。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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