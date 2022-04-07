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江蘇昆山「封城」3天 恐礙全球電子業

中國版 2022/04/07

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上海比鄰的江蘇昆山昨日（6日）起連續3天在全市進一步升級疫情防控措施，相關措施形同「封城」。昆山是台資電子業重鎮，「封城」可能影響全球電子業。

此外，江蘇蘇州發現OmicronBA.1.1進化分支，在多

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