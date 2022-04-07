江蘇昆山「封城」3天 恐礙全球電子業 中國版 2022/04/07 分享： 上海比鄰的江蘇昆山昨日（6日）起連續3天在全市進一步升級疫情防控措施，相關措施形同「封城」。昆山是台資電子業重鎮，「封城」可能影響全球電子業。 此外，江蘇蘇州發現OmicronBA.1.1進化分支，在多 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬增1.7萬感染 衞健委：外溢多省市 今日 滬增1.7萬感染 衞健委：外溢多省市 李克強：經濟下行添壓 適時運用幣策 今日 李克強：經濟下行添壓 適時運用幣策 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 今日 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 你可能感興趣 滬增1.7萬感染 衞健委：外溢多省市 今日 01:00 滬增1.7萬感染 衞健委：外溢多省市 李克強：經濟下行添壓 適時運用幣策 今日 01:00 李克強：經濟下行添壓 適時運用幣策 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 今日 01:00 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 疫情 上海 江蘇省 人民幣