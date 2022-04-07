李克強：經濟下行添壓 適時運用幣策 中國版 2022/04/07 分享： 國務院總理李克強昨主持國務院常務會議，他說，經濟新的下行壓力加大，將適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。 他還稱，決定對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策，加大失業保險支持穩定企業崗位和培 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 滬增1.7萬感染 衞健委：外溢多省市 今日 滬增1.7萬感染 衞健委：外溢多省市 江蘇昆山「封城」3天 恐礙全球電子業 今日 江蘇昆山「封城」3天 恐礙全球電子業 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 今日 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 你可能感興趣 滬增1.7萬感染 衞健委：外溢多省市 今日 01:00 滬增1.7萬感染 衞健委：外溢多省市 江蘇昆山「封城」3天 恐礙全球電子業 今日 01:00 江蘇昆山「封城」3天 恐礙全球電子業 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 今日 01:00 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 疫情 貨幣政策 李克強 銀行