李克強：經濟下行添壓 適時運用幣策

國務院總理李克強昨主持國務院常務會議，他說，經濟新的下行壓力加大，將適時運用貨幣政策工具，更加有效支持實體經濟發展。

他還稱，決定對特困行業實行階段性緩繳養老保險費政策，加大失業保險支持穩定企業崗位和培

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