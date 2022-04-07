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滬增1.7萬感染 衞健委：外溢多省市

上海國家會展中心改建最大方艙 供4萬床

中國版 2022/04/07

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內地單日新增本土病例首超2萬宗，上海突破1.7萬宗連創新高，累計破9萬。當地昨日（6日）臨時宣布再次全民強檢。國家衞健委指，上海疫情處於高峰期，已外溢多省市，形勢非常嚴峻，堅持「動態清零」不動搖，快字

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