滬增1.7萬感染 衞健委：外溢多省市 上海國家會展中心改建最大方艙 供4萬床 中國版 2022/04/07 分享： 內地單日新增本土病例首超2萬宗，上海突破1.7萬宗連創新高，累計破9萬。當地昨日（6日）臨時宣布再次全民強檢。國家衞健委指，上海疫情處於高峰期，已外溢多省市，形勢非常嚴峻，堅持「動態清零」不動搖，快字 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 相關文章 江蘇昆山「封城」3天 恐礙全球電子業 今日 江蘇昆山「封城」3天 恐礙全球電子業 李克強：經濟下行添壓 適時運用幣策 今日 李克強：經濟下行添壓 適時運用幣策 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 今日 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 你可能感興趣 江蘇昆山「封城」3天 恐礙全球電子業 今日 01:00 江蘇昆山「封城」3天 恐礙全球電子業 李克強：經濟下行添壓 適時運用幣策 今日 01:00 李克強：經濟下行添壓 適時運用幣策 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 今日 01:00 3月財新中國服務業PMI 跌至42兩年低 疫情 新冠肺炎 上海 全民檢測 方艙醫院