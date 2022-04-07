蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 行政人員版 2022/04/07 分享： 蘋果（Apple）昨宣布，今年的大型年度會議「全球開發者大會」（WWDC），將於美國時間6月6至10日期間以網上形式舉行。 蘋果宣布，屆時將在會上展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS及 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 今日 研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 2022/04/06 Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 2022/04/06 三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft 2022/04/05 微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft 蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 2022/04/05 蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 Apple iOS macOS watchOS WWDC