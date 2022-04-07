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蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果

行政人員版 2022/04/07

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蘋果（Apple）昨宣布，今年的大型年度會議「全球開發者大會」（WWDC），將於美國時間6月6至10日期間以網上形式舉行。

蘋果宣布，屆時將在會上展示iOS、iPadOS、macOS、watchOS及

...

欄名 : 科技新知

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Apple iOS macOS watchOS WWDC

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