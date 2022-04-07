研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選 行政人員版 2022/04/07 分享： Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布，買下了Twitter 9.2%的股權，成為其最大股東。他隨即在Twitter上舉行民意調查，讓網民決定是否應在Twitter加入修改功能， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 今日 蘋果6月辦WWDC 展示OS最新成果 Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 2022/04/06 Alphabet無人機送貨 攜帶重量不逾1.5公斤 三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 2022/04/06 三星補貼Galaxy S22 變相低於半價促銷 微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft 2022/04/05 微軟內測跨境電商平台 Buy with Microsoft 蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 2022/04/05 蘋果夥LG Display 研可摺疊OLED顯示屏 Twitter 民意調查 馬斯克