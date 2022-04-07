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研添修改功能 馬斯克Twitter籲票選

行政人員版 2022/04/07

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Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前宣布，買下了Twitter 9.2%的股權，成為其最大股東。他隨即在Twitter上舉行民意調查，讓網民決定是否應在Twitter加入修改功能，

...

欄名 : 科技新知

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