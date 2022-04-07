「洪門宴」違限聚令 徐英偉罰1萬元 政治版 2022/04/07 分享： 今年初一場政商界違反限聚令的「洪門宴」，時隔3個月，食環署終昨公布調查結果，6名顧客共收到7張定額罰款通知書，當中前民政事務局局長徐英偉一人收到2張罰單，需繳交1萬元。 食環署公布的結果顯示，7張定額罰 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 張欣宇疫下親子 「這麼近那麼遠」 2022/04/06 張欣宇疫下親子 「這麼近那麼遠」 林鄭「返屋企」 曾俊華社交網即換頭像？ 2022/04/05 林鄭「返屋企」 曾俊華社交網即換頭像？ 鄧中華接替徐澤 掌全國港澳研究會 2022/04/04 鄧中華接替徐澤 掌全國港澳研究會 梁振英談港疫後重建 做好數碼轉型 2022/04/02 梁振英談港疫後重建 做好數碼轉型 議員「上訴」失敗 需設地辦 2022/04/01 議員「上訴」失敗 需設地辦 政治 限聚令 洪為民 徐英偉 安心出行 疫情 林鄭月娥 口罩 立法會 葉劉淑儀