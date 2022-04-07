「洪門宴」違限聚令 徐英偉罰1萬元

今年初一場政商界違反限聚令的「洪門宴」，時隔3個月，食環署終昨公布調查結果，6名顧客共收到7張定額罰款通知書，當中前民政事務局局長徐英偉一人收到2張罰單，需繳交1萬元。

食環署公布的結果顯示，7張定額罰

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