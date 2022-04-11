靈活數碼營商貼士　中小企業務Level Up

經營中小企從來不簡單，特別是需要確保穩健的現金流和資金管理。以往透過現金、支票或匯款處理不同的貨款、賬單費用，需要花不少人力處理賬目，但精明的老闆當然要懂得善用資源。專為初創和中小企而設的滙豐商業扣賬Mastercard®卡集賬目管理、現金回贈、豐富優惠於一身，是中小企營商路上的好拍檔。



陳小姐是一個咖啡店品牌的經營者，擁有數間分店，她選用了滙豐商業扣賬Mastercard卡之後，可以為各分店的員工申請附屬卡，費用全免，方便日常營運。配合滙豐Business Express流動應用程式，陳小姐會因應各分店的營運預算，設定每天、每月的消費限額，管理不同分店的轉賬、電子支付、ATM等開支。透過滙豐Business Express流動應用程式，她可以追蹤各項開支細節，每一筆交易及轉賬的詳情都一目了然，包括時間、地點、轉賬人、收款人及消費項目等資訊。



除了更方便管理開支外，滙豐商業扣賬Mastercard卡更提供無上限0.5%即時現金回贈，適用於每一筆的合資格交易，輕鬆將公司開支變回報。

▲ 滙豐商業扣賬Mastercard卡專為企業客戶而設，支援12種主要貨幣*的簽賬，同時賺取現金回贈。

一卡多用 支援電子支付、外幣簽賬



疫情期間，雖然咖啡店的實體經營餐飲業務受到影響，但陳小姐積極轉型，嘗試在逆市中發掘商機。除了決定加強外賣餐飲的業務外，更開設了網上商店，為顧客推介她和團隊精心挑選的咖啡豆及咖啡用具。



採購來自世界各地的咖啡豆及特色咖啡用具需要使用外幣結算，滙豐商業扣賬Mastercard卡支援12種主要貨幣*簽賬，賬單金額會直接由商業綜合戶口扣除，免卻外幣交易手續費。咖啡店不再需要經銀行電匯繳付貨款，為陳小姐節省了到銀行辦理匯款的時間和手續費。



此外，負責採購的員工更可透過滙豐商業扣賬Mastercard卡進行電子支付，包括以感應式，或利用Google Pay或Apple Pay等電子錢包付款和進行網上交易，非常方便。同時，每一筆的網上交易更自動享有網絡購物綜合保險，每次及每年高達500美元保障，讓持卡人購物安心又放心。



網上交易過程更安全可靠，Mastercard持續加強其反欺詐系統、交易流程和支付技術，務求令每一項交易都受到保障。滙豐亦已提升銀行的詐騙偵測系統，當偵測到可疑交易時，銀行會透過手機應用程式或電話短訊發出可疑交易通知。如若遇到可疑交易，陳小姐可以暫時凍結扣賬卡，而日後重啟扣賬卡的手續亦同樣簡易。



尊享多重數碼營商優惠



精明的陳小姐更懂得善用由Mastercard和滙豐為中小企用家搜羅的優惠。她留意到憑滙豐商業扣賬Mastercard卡可享3個月免費訂閱Shopify的產品及服務，正好配合她開設網店的計劃，以較低的成本嘗試開展網購業務。另外，FreightAmigo也為滙豐商業扣賬Mastercard卡持卡人提供物流折扣優惠，陳小姐可享優惠的運費寄送或收取她的產品。



與此同時，在經營網店的過程中，陳小姐和公司的市場推廣團隊也着手準備不同的社交媒體推廣宣傳方案，為咖啡店拍攝影片及照片，介紹不同的產品和咖啡知識。陳小姐可以滙豐商業扣賬Mastercard卡支付由Disruptive Digital管理的Facebook 及Google廣告方案，提高網店的曝光度之餘更可享優惠。

▲ 配合滙豐商業扣賬Mastercard卡的推廣優惠，陳小姐可以利用優惠的價格開展不同的網上宣傳和推廣計劃。

為了更有效地和客戶及供應商聯繫，並提升團隊生產力，陳小姐亦透過滙豐商業扣賬Mastercard卡，以優惠價訂閱雲端協同合作工具Google Workspace及Dropbox企業版服務，優化公司綫上業務。陳小姐憑藉滙豐商業扣賬Mastercard卡成功將其咖啡店由實體餐廳轉型至綫上綫下並行的模式，在疫情中開拓商機。



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*憑滙豐商業扣賬Mastercard卡的12種主要貨幣簽賬，只要戶口資金充足，賬單金額便會從你的商業綜合戶口直接扣除。主要貨幣包括澳元、加元、瑞士法郎、歐元、英鎊、港元、日元、新西蘭元、人民幣、新加坡元、泰銖、美元。



（特約）