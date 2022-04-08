日本矜貴食材打造 高級午市廚師發辦 副刊版 2022/04/08 分享： 晚市堂食仍未重開，大家想吃到廚師即叫即製的菜式，午餐是最佳選擇。位於尖沙咀的壽司豐，推出午市Omakase套餐，廚師用上多款日本高級食材，設計了14道菜式，相當豐富，對於兩年未能到日本旅遊的港人，肯定 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 置地文華東方酒店MO Bar 春日田園香檳周末早午餐 今日 置地文華東方酒店MO Bar 春日田園香檳周末早午餐 懷石料理元素 日式外賣便當 2022/04/01 懷石料理元素 日式外賣便當 美籍主廚加盟瑰麗酒店 創作全新美國扒房菜式 2022/04/01 美籍主廚加盟瑰麗酒店 創作全新美國扒房菜式 味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 2022/03/18 味蕾上的東瀛之旅 品味日籍壽司達人美食 大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 2022/03/18 大廚上門即席烹煮 在家品嘗高級西式Omakase 日本 設計 餐廳 菜式 尖沙咀 魚 蝦 脂肪 廚師 情人節