日本矜貴食材打造 高級午市廚師發辦

晚市堂食仍未重開，大家想吃到廚師即叫即製的菜式，午餐是最佳選擇。位於尖沙咀的壽司豐，推出午市Omakase套餐，廚師用上多款日本高級食材，設計了14道菜式，相當豐富，對於兩年未能到日本旅遊的港人，肯定

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